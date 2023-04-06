自由開講》馬英九還沒準備好當一位台灣的「前總統」

邱志偉

日前，前總統馬英九在參觀中國武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」時，不只脫口說出中國對武漢肺炎的控制「是對整個人類的貢獻」，還非常失格的道歉：「我們政府給你們造成困擾」。馬英九作為總統直選後，第三位民選總統，但他不但屢在國際社會面前，自損台灣尊嚴，更顯見他連面會敵對陣營，也可以敵我不分、是非不明，完全看不出作為一位卸任總統該有的基本職責。

馬英九作為總統直選後，第三位民選總統，但他不但屢在國際社會面前，自損台灣尊嚴，更顯見他連面會敵對陣營，也可以敵我不分、是非不明，完全看不出作為一位卸任總統該有的基本職責。（中央社）

台灣的總統民選史非常短暫，在國民黨一黨威權執政的時代，光是兩蔣父子執政時間就已經超越半個世紀。到李登輝擔任1996年首位公民直選的總統迄今，也不過27個年頭。關於如何扮演好一位卸任民選總統，究竟該為政治事務發表何種言論，該如何為台灣最大利益來努力，並且不帶給現任總統太多壓力，甚至能帶來助益。這些工作一直沒有太多深入的討論，連台灣的政治學界也很少接觸這類問題。

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但其實，從老牌總統制國家美國經驗來看，卸任總統在美國歷史早有數十位，特別是二戰結束後，每位卸任總統在政壇都仍發揮大小不等的影響力。幾年前，台灣出版一本美國總統研究的譯作：《總統俱樂部: 從杜魯門到歐巴馬，二戰後歷任美國總統的競爭、和解與合作》，作者是Nancy Gibbs 、Michael Duffy。兩位分別是《時代雜誌》首位女性執行總編輯以及《時代雜誌》副總編輯。我非常推薦馬前總統應該撥空閱覽此書，有機會了解卸任總統在政壇上，可以如何超越黨派的，協助現任總統不易做到的工作。

例如該書中提到，柯林頓總統在卸任之後，反而與當年他所擊敗的老布希總統建立深厚的友誼，向他學習許多擔任總統的經驗，畢竟老布希在白宮時間較長，先後任副總統到總統，共計長達12年時間。而尼克森也常為柯林頓提供外交政策上的建議，甚至當柯林頓遇到政治上難題時，也會向尼克森請益。

美國在1953年建立了「美國總統俱樂部」這個非正式的組織，之後歷任總統越來越意識到這項組織的重要，逐漸把組織給正式化，甚至靠近白宮設有專門辦公室。美國多位總統善用卸任總統的角色，不但能解決初次擔任總統時的各種危機，更能及時化解許多國際問題，這都是台灣可以借鏡之處。

馬英九在卸任不久，就在外國面前批評台灣政府對於他出訪香港禁令，嘲諷的說出原來香港是危險的地方。不過確實如他所言，在2019年後香港也已經不在安全。馬英九曾在一個受訪時說過，前外交部長錢復曾提醒過他，基於國家利益絕不適合在外國面前批評自己的國家。但馬英九顯然到了中國全忘了，不但忘情表示兩岸都是「中國」，更在武漢絕口不提中國應為這場世紀浩劫負起責任，反而回過頭「幫台灣道歉」。不只自損國格，更踐踏了自己擔任過總統這個職務的象徵意義。

更不用說，中國在《國家安全法》、《反滲透法》等法令都將大陸地區或是與我國有實質交戰或武力對峙的國家，視為台灣的敵對勢力。馬英九跑去中國稱兩岸應該同屬一個中國，還稱讚中國憲法所稱台灣是中國一部分，這種全然配合敵對勢力立場，傷害國家尊嚴的論述，絕對是傷害台灣最重的前總統。

馬英九能夠成為台灣總統，是每位台灣人民用選票投出，賦予他的政治職務，理應帶給全台人民福祉，更應該要為台灣的國家利益終身奮鬥。但馬英九在中國的表現，不只沒給台灣帶來實質助益，更只能在小名詞上賣弄，卻在大是非上無法為台灣仗義執言。

相較之下，李登輝前總統運用自己對日本的理解，與安倍前首相建立起深厚情誼，為台日關係帶來許多正面助益。馬英九的才能或許不如李登輝，但他大可選擇不要獻醜，沉默不言也是種選擇。作為前總統，馬英九還有很多可以學習的課題，就先從不傷害台灣開始做起吧！

（立法委員）

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