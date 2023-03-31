自由開講》笑死！小粉紅連成語都弄錯，還有臉酸台灣數典忘祖？

張天泰

近日蔡英文過境美國，成為國內外媒體和輿論的焦點，蔡英文總統此行於29日中午12時30分出訪，啟程時在機場發表「民主夥伴共榮之旅」談話，30日過境紐約會待2夜；4月1日抵達瓜地馬拉；3日抵達貝里斯；5日則過境洛杉磯，也是待2夜，預計4月7日返抵國門，而立委王定宇指出蔡總統出訪期間，中國動員僑民、黑幫以及統戰團體在美抗議騷擾，中共給走路工團體一天200塊美元，而筆者觀察到陳抗現場照片，有一些手持中國國旗、抗議口號標語與牌子的人群聚集中，上面寫的「忘典數祖沒有好下場」、「支持中國統一堅決反對台獨」、「台獨沒有出路台獨死路一條」，筆者認為必須破解中共長期對國內外華人濫用道德勒索，此為中共假愛國主義的道德勒索和行為控制技術，以達到其政治統治目的，說明如下。

日昨王丹PO出中國民眾的抗議蔡英文訪美照片，大酸「連中國成語都用錯，你們才真的是『數典忘祖』呢！」（圖片翻攝王丹臉書）

道德勒索係指在無明確規範的行為準則下，利用道德，令其他人行為上或想法上受到影響，做出違反自主意識的作為，威靈頓維多利亞大學的哲學家凱勒（Simon Keller），曾在2016年進一步解釋道德勒索的運作，他認為首先，提及我們每個人都有自己的「道德情境」（moral situation）。「道德情境就是個人所擁有的義務、權利、在道德上被允許做的事情等等，」，中共長期對國內外華人濫用道德勒索，包括對中國境內十四億人民先進行道德勒索，壓迫、消滅、殺害選擇自由、倡議自由的聲音，讓人民感到害怕， 如果選擇自由，會不會就被定顛覆國家安全罪，類似納粹集中營曾經有某些人相信這種生活模式，先進行道德勒索，因為他們害怕自由選擇之後的結果，害怕對自己的選擇負責，最後使用國家暴力達到殺雞儆猴的效果，上述為中共政治統治慣用的同一伎倆，所以可以看到中共小粉紅，常使用「你姓什麼，就知道你要回歸的你祖國」的修辭，對中國境外的台灣仍用同一模式，卻忘了台灣為自由民主的國家，國家的主人是台灣人民，台灣並非中國的一部分，台灣人民依照其自由意志，故此道德勒索人人都可破解，對台灣人民無效！

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最後，筆者認為中國十四億人民，遲早會厭倦中共道德勒索的統治技術，中國人民只是還沒到達推翻中共的爆發點，而台灣數典忘祖？中共濫用道德勒索，忘了帶鏡子看看自己，此次被中共用金錢動員陳抗民眾，連陳抗標語都寫錯成「忘典數祖」，證明中共才是真正的「數典忘祖」丟臉丟到美國！

（政治工作者、教育博士）

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