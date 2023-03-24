自由開講》馬英九訪中被小粉紅羞辱臭要飯乞丐 國民黨淪為被中共工具人？！

張天泰

馬英九前總統即將在3月27日到4月7日前往中國，而現任台灣總統蔡英文也即將於3月29日到4月7日出訪中美洲並過境美國，馬英九刻意與現任總統蔡英文互別苗頭，前往正與美國處於地緣政治對抗中的中國，然而，馬英九訪中消息一出，立即被中共小粉紅羞辱「臭要飯乞丐」，顯而易見，中共瞧不起國民黨至極！國民黨已被中共輕視看做「要飯黨」，但國民黨仍未意識到被中共利用作為大內宣和大外宣的工具，而馬行程盡排抗日景點，此為配合中共仇日演出，方便中共向內綜合使用假愛國主義和極端民族主義，持續進行台灣是中國的一部分的意識形態洗腦，同時向國際傳達錯誤消息，昭然若揭，中共已把馬英九當隨時可棄的棋子利用，故筆者特別提醒國民黨應避免再被中共工具物化利用，切勿重演歷史的錯誤！

馬英九訪中消息一出，立即被中共小粉紅羞辱「臭要飯乞丐」，顯而易見，中共瞧不起國民黨至極！國民黨已被中共輕視看做「要飯黨」，但國民黨仍未意識到被中共利用作為大內宣和大外宣的工具！（資料照）

中共一直偏好以上對下的家父長、威權主義心態來處理複雜的兩岸爭議，單方面設定政治框架來限縮兩岸交流底線，筆者曾當面聽聞中共黨員說國民黨連台灣都管不好，還想來管中國，此為中共對待國民黨的真面目，而一旦不符合中共的意願，就以偏激極端的民族主義思想反應，已嚴重侵犯台灣人民的自由與民主價值，而此次馬英九訪中，即是配合中共劇本演出，然而，馬英九沒有汲取歷史教訓，回溯歷史，1923年國民黨總理孫中山與蘇聯代表達成協議，允許中共黨員以個人身份加入國民黨，歷史稱之為第一次國共合作，但在1923年至1927年間，共產黨利用這次機會，全方位滲透進國民黨內部，讓中共得以壯大，最後兩黨決裂告終。之後國民黨全面圍捕共產黨員，而在1936年12月12日，張學良發動西安事變，挾持蔣中正（蔣介石），國民政府被迫進行第二次國共合作。原來被國民黨趕到去陝北的中國共產黨，利用抗日戰爭增強了自己軍力，國民黨反而損兵折將，間接促成了1949年中共統治中國，記憶猶新，2015年習馬會後國民黨卻輸掉了選舉！

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目前中共已出現無能治國，只能靠假愛國主義、極端民族主義等，對十四億中國境內人民情緒勒索，撐持國內民心團結的假象，馬英九卻要配合中共演出，無疑為虎作倀，馬英九身為台灣前總統，不應自甘墮落淪為中共棋子，中共對中國進行網路長城資訊管控的愚民政策，在極權專制體制下，中國人民不能參與政治只能任由共產黨宰割，其人民在封閉中國境內只能常批評西方政治人物為「垃圾政客」抒發民怨，馬英九配合中共進行假愛國主義、極端民族主義宣傳，只會讓自己淪為「垃圾政客」危險境地。

身為哈佛博士的馬英九卻忘記歷史的教訓，為政治選舉內鬥引狼入室，還是要跟中共合作，要引外敵來進行內鬥，要跟共產黨搖尾乞憐，引共產黨來擾亂台灣政治發展，這已是非常危險的錯誤傾向，馬英九訪中是在為一己之私出賣整體台灣的安全利益，因此次馬英九訪問中原本預計今年七月前往，但中共則希望馬在中國兩會結束後的三月下旬來訪，以便與蔡英文總統出訪中美洲，並過境美國東西岸的行程「打對台」，延續國民黨副主席夏立言率團訪中的被統戰旋律，馬英九訪中祭祖非真正原因，因其行程多為看國民黨當年被共產黨驅逐的屈辱印記及抗日景點，必被中共宣傳為「台灣地區前領導人」已經接受這個歷史事實，總之，馬英九為配合中共劇本演出，損己害人、侵害台灣主權，馬英九擁有台灣前總統的頭銜，也必須小心自己訪中的言行舉止，因卸任總統對國家、對共同體的忠誠義務，不因卸任而終止，刑法外患罪修正條文於2019年已生效，馬英九此次訪中配合中共演出，如有逾越的外患叛國罪紅線，高檢署也會立即偵辦，並於其回國後將其逮捕，這不只是政治倫理問題，也牽涉到台灣這個國家的法律規範，總言之，國民黨馬英九應避免再被中共工具物化！



（政治工作者、教育博士）

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