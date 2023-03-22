自由開講》國民黨能源三大誤區，顯示缺乏國際觀與專業性

劉志豪

近年來國際燃料價格暴漲，全球電業皆受到燃料價格影響，各國陸續宣布調漲電價以維繫電廠營運。經濟部17日召開電價審議委員會，決議調漲電價，藉以減少台電虧損、協助穩健營運並強化供電。

而國民黨為首的在野黨與擁核學者們則見獵心喜，試圖將電價調漲一事，歸因於核電除役政策與再生能源發展目標，來打擊現今能源政策方向。此種攻擊不僅對能源政策毫無幫助，更凸顯在野黨缺乏對國際產業動態與整體能源政策的專業性。

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圖為本月13日國民黨立委吳怡玎（中）舉行「核電除役 電價漲多少？」記者會。（資料照）

誤區一：忽視全球能源物料價格

2022 年俄烏戰爭導致國際燃料價格持續高漲，全球石化燃煤、天然氣價格不斷攀升。對比兩年前低點，國際燃煤價格漲了 9 倍，天然氣更暴漲 35 倍之多，全球電價累積調漲 7 成，各國因能源燃料虧損乃國際產業現實。而台灣作為高度依賴能源燃料進口的國家，雖已以長約為主、現貨為輔進行採購，確保燃煤與燃氣來源供應穩定，盡量降低燃料成本，去年年度燃料成本仍增加超過 3000 億元。

而在野黨評論能源政策卻完全忽視全球性的產業現實與動態，毫無國際觀可言，實在有違專業。

誤區二：錯誤連結核電除役與電價政策

其次，在野黨在此電價調漲之際，再度大肆炒作核電議題，漠視台灣核電僅佔整體發電量 8.7% 之事實，胡亂將電價調整歸因於既定的核電除役政策。

綜觀全球，核電佔比更高的國家，電力公司反而虧得更多、漲價幅度也更高，與在野黨的主張恰恰相反。核能佔比高達 70% 的法國，電力公司虧損高達 5700 億，每度電售價相比台灣電價高出 3 倍之多。核電佔比26.7% 的韓國，虧損也高達 7500 億元，面臨韓國電價史上最高的漲幅，民生電價較 2020 年調漲 2 成，工業調漲 2 成 7，今年電價調漲後，韓國電價遠超過台灣目前電價 35%。顯見，大量使用核能，也不足以抵銷國際燃料成本上漲的整體趨勢，而台灣低於 10% 的核電又如何能影響電價。

視角回到台灣，相比過去馬政府執政時期，三座核電廠全開、核能發電穩定維持在 15% 以上，卻仍然在 2008 年接連調漲 12.60% 及 11.19%、2012 年調漲 10.41%、2013 年調漲 8.49%，調漲電價的幅度與次數也並未更少。

誤區三：惡意抹黑再生能源發展目標

最後，擁核學者和國民黨再度借題發揮，主張電價調漲是源自「綠電取代核電政策，每年支出增加 1400 億至 1600 億」，更是無視國際供應鏈對綠電的強烈需求。

事實上，隨著 2050 淨零碳排的目標被重視，開始有越來越多國際企業要求其上下游廠商需達成綠色供應鏈，綠電已成為國內產業外銷的剛性需求。換言之，以製造出口為導向的台灣企業能否取得綠電，將成為公司接獲國際訂單的關鍵。根據國家再生能源憑證中心統計，截至 2023 年 3 月，國家再生能源憑證核發數量已超過 240 萬張，說明了綠電作為外銷產業的強力靠山，有其不可取代的重要性。

台灣出口產業對國家整體經濟發展至關重要，根據經濟部資料指出，我國國家關鍵產業有 25 家企業加入 RE100 倡議，承諾在未來逐步使用 100% 綠電，光是這 25 家企業 2022 年營業額加總已逾 5 兆元，若沒有足夠綠電，出口會受到嚴重損失，這些產業的外銷、就業及戰略地位，將對台灣國家經濟造成嚴重衝擊。

基於以上三點，便可以發現國民黨與擁核學者對於能源政策的批判，缺乏對全球電力產業的認識，以及整體國家戰略產業發展的格局。

這也難怪，國民黨召開記者會批評現今政府能源政策時，被媒體反問國民黨未來的能源政策方向時，國民黨立委黨團總召曾銘宗只能含糊其詞，跳針回應「大方向是以核養綠，但細節不確定」。曾銘宗口中所説的大方向，甚至直接照抄核能終結者創辦人黃士修兩年前的能源提案。

國家長期能源政策的討論，不該只剩下缺乏專業性的空洞批評；學者也不該為了政治立場，將錯誤資訊硬是連結至合理的電價調整上，背棄科學與專業，實在有違學者風範。應以具備國家政策高度的能源目標進行論辯，才是國家之福。



（產業分析師）



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