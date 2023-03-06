自由開講》打破國民黨的醬缸文化 台灣往前邁進

林正二

此次民進黨的蔡培慧，在藍大於綠甚多的南投縣，打敗壟斷南投政治資源二十年的前縣長林明溱，贏得立委補選，最重要的意義是，從地方政治上，打破了國民黨恩庇侍從的「醬缸文化」。

南投立委補選，由民進黨蔡培慧勝出，並表態2024年繼續參選第二選區立委選舉。（資料照）

國民黨統治台灣六十年，透過農漁會的把持、地方派系的籠絡與特權利益的給予，以及填鴨式與中國醬缸文化教育，導致人民獨立思考能力不足，公領域與私領域分不清，以致台灣表面上雖已現代化、民主化，但仍頗多國人重人情與私利，不了解公共事務，造就了國民黨的黑金勢力與地方派系，盤根錯節地深植於全台各地方縣市。

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此次立委補選，無論在人格特質、做事精神上，蔡、林兩人都有極為明顯的差異：公義／自私、理想／投機、真誠／偽善、踏實／取巧、專業／空洞、周延／草率、勤奮／懶散、沉穩／暴躁等對比。因此，蔡培慧的勝選，預示台灣人民對從政者的要求，已從地方派系利益、人情包袱、私利小益等，逐漸走向理性公義與務實的方向。

然而，蔡的勝選雖然啟動了台灣新文化與新政治的開始，但從台灣的政經社會結構審視，這仍是條漫長艱辛的道路。國民黨長期統治台灣，這幾十年透過黨國威權教育，灌輸中國史觀與醬缸文化，給予一些政經利益，打造了頗多黨國意識形態與一中情結強烈的藍營政經人士與支持者，以政治立場決定是非，沒有民主國家政黨輪替是很正常的觀念，認為國民黨繼承了堯舜禹湯文武周孔「蔣」等所謂的「正統」，應該是萬年執政黨，無論綠營執政做得多好，都視民進黨為「亂臣賊子」。這是為何國民黨一些縣市首長，縱使貪污被起訴了，卻還能連任的結構性原因；為何在天龍國台北市民進黨難以獲勝的因素。

同時，這一、二十年，由於網路的蓬勃發達、資訊過多以及網路言論的浮淺與煽動性，加上台灣教育焦點仍放在傳統考試上，未著重於全方位思考能力的培養，以致年輕一代在公共政策上的思考，跟上一代人一樣也不夠深入周延，觀察面向太單一，而且更容易一窩蜂地著迷於表面看似突破傳統、鮮活有趣但內容卻很空洞的東西，像柯文哲、韓國瑜等人煽情有趣的言論。

因此，長遠而言，台灣要建構像先進國家那樣優質的民主政治，民進黨政府必須以十年為期分短中長期程，推動全台中小學均優小班制開放討論式教育，改革保守的教育體系，引進歐美開放式教學，培養優質師資，培養下一代的獨立思考能力。

五四運動時倡導「科學精神」不遺餘力的胡適，認為「科學是一種生活態度」、「文化是一種生活方式」，這也是胡適老師杜威「教育即生活」的概念。杜威認為灌輸式的教育方法不是真正的教育，必須從教育場域的生活環境中學習，創造充分的條件讓學習者去「經驗」，才能吸收知識、成長。這就是胡適所強調，知識、文化需經由科學的求證、檢驗與理解，並落實於生活的親身體驗，才能建構、發展出與生活密切結合的文化價值體系。

對此，政府應以胡適所倡導的「科學精神」及杜威的「教育即生活」為教改方向，推動開放式討論教學，訓練學生蒐集資料、分析、組織、探索問題的能力，透過「親身體驗」與互動討論，將教育與生活經驗結合，方能培養新生代的全方位思考能力以及人文與民主素養，建構優質的民主政治與新的文化價值體系。

果能如此，台灣將可邁入成熟民主國家之林，國民普遍有現代化思維與成熟的公民意識，總統與立委大選、縣市首長選舉等，以及國會與議會問政，都是以公共政策與政見的辯論為主軸，而不是以意識形態、人情私利、宗親關係與地方派系等為投票考量與問政方向，這樣台灣才能走出民主困境，持續往前邁進，長治久安，國家更為富裕強大。

（退休生活美外交人員）

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