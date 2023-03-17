自由開講》侯友宜應對「選策會」名單講得更清楚

鄭又

備戰2024大選。此時的國民黨，卻突然「腦洞大開」，一反民眾期待，提出一份充斥著「黑、金、賄、回扣」的選策會名單。民進黨旋即嚴厲批評：國民黨所謂的「中央選戰策略會報」，簡直就是「違法亂紀金權賄報」。而為此，一向對黨內事務鮮少「現身」的侯友宜，也罕見發言「拒絕黑金在任何政黨出現」。反被傅崐萁批評：「不滿請接管」、「一起承擔」。

侯友宜「站著說話不腰疼」，卻仍然保持著「語言不詳」的侯氏風格，實在令人笑掉大牙。而侯友宜何出此言？原來，侯友宜擔心的，或許，根本不是國民黨社會形象，而只是擔憂「自己能不能出線選總統」。

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而且，可笑的是，侯友宜雖然言之鑿鑿，但對上黑金，侯友宜從來都是「行動的侏儒」。侯友宜的行動一向卻止於宣示，顯然，他還活在他「歲月靜好」、「做大市、幹大市」的「侯侯做代誌」的話術之中，實在悲哀。

首先，為何侯友宜應對「選策會」名單講清楚？理由在於，政黨是「眾人意志的集結」。國民黨的意志，侯友宜不會不知道；國民黨基於政治判斷、社會常識所做的決定，身為黨員，侯友宜不能不概括負責。更何況，侯友宜身為地方諸侯，早已是國民黨總統人選的熱門人選，對於這份名單，侯友宜必然要有更多「發言空間」，這也是傅崐萁的邏輯。還更況且，「中央選戰策略會報」就等於是2024總統候選人的手足延伸，假若侯友宜果真成為候選人，卻放任自己的「手足」發爛、長瘡，誰敢相信侯友宜有領導能力？誰還敢相信侯友宜打擊黑金的決心？

為何侯友宜應對「選策會」名單講清楚？理由在於，政黨是「眾人意志的集結」。國民黨的意志，侯友宜不會不知道；國民黨基於政治判斷、社會常識所做的決定，身為黨員，侯友宜不能不概括負責。（資料照）

其次，侯友宜說「拒絕黑金在任何政黨出現」，但他自己，對於「打擊黑金」的魄力和決心又在哪裡？侯友宜雖是從警官出身，但新北市早就被議員踢爆，過去數年來新北市查獲黑槍的次數，遠高於其他六都。也有媒體報導，新北市烏來區民代表會主席，竟連開數槍動恫嚇選民，讓侯友宜臉上無光。這幾年的新北市，早就不是「好好做市」，而是「慶紀」與「邪惡」之市。數個月來，新北市又發生多起獨居老人死亡事件，試想問：侯友宜的市政治理能力在哪？而市民的生活尊嚴又在哪裡？

最後，據「台灣民意基金會」的最新民調，有逾5成民眾不支持侯友宜落跑參選，這個數字，其實是對侯友宜的市政治理敲響「警鐘」。資深媒體人黃光芹早就說侯「兩岸、外交論述空洞」，不僅如此，侯友宜的市政成績，同樣乏善可陳，才會連說句「拒絕黨內黑金」，都成為黨內笑柄。黃光芹語重心長地說：「侯友宜的幕僚應該跟他建議，不要再接受訪問了」，此言，正打重侯友宜始終不「侯侯講清楚」的劣根性，旁觀者看了，實在「心有戚戚焉」。

在民主社會，選策會的目的，就是要協調和提出最好人選。攤開國民黨的選策會名單，有「回扣王」黃健庭、「行賄哥」李全教、「炒股小傅」傅崐萁、「三條姨」黃昭順、「惡霸土皇帝」劉政鴻。這份名單，說好聽點，叫做藍營的「黑金兄弟會」，說難聽點，不過就是藍營「政黑一體、食古不化」的一次糟糕演示。

（翻攝立委王定宇臉書）

侯友宜身為國民黨的最大諸侯、2024總統的潛在候選人，自然也應對這份名單講清楚、說明白、拿出堅定的態度，而不是「打太極」。否則，選總統不是請客吃飯。國民黨這份名單「爛到谷底」，若侯友宜還果真接受、或主動爭取這樣的國民黨總統提名，那麼，侯友宜早就是國民黨的「黑金共犯結構」之一，這樣才真的「走投無路」、「吃相難看」了。

（研究生）

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