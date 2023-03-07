自由開講》新北市社安網破大洞！侯友宜市政做不好選總統也會敗選

張天泰

《TVBS》最新民調顯示，國民黨新北市長侯友宜支持度32%，民進黨副總統賴清德28%，民眾黨主席柯文哲則是21%，然而，筆者觀察新北市社安網失靈，已為侯友宜市政治理破口，故為文提醒侯須把注意力放在補足新北市社安網的漏洞，而化解此社會問題的關鍵在完善「家庭照顧體系評鑑系統」，而侯須認知市政做不好競選總統也會敗選，筆者論述如下。

目前新北市府社安網失靈問題，是侯友宜在市政治理上最大的破口，完善「家庭照顧體系評鑑系統」為此議題解法，補上社安網破口是侯友宜的當務之急，而非2024總統布局！（資料照）

一、新北市乾屍案已是社安網失靈警訊

新北市為全國居住人口數第一的縣市，但從2022年5月的恩恩案，年底2位新北長者孤獨死，2023年2月初，中和的乾屍案，土城一對夫妻尋短等社會事件不斷發生，筆者特別關注的是乾屍案，此案為新北一戶高關懷家庭因一家四口久未出門，鄰居察覺有異通報里長，市府有關單位今開門發現其中三人死亡，僅剩一83歲失智長者存活的悲劇，而從案情中已顯示新北市府社會安全網已出現失靈的問題，然而，侯友宜專注布局2024總統大選，卻只以「侯侯做代誌」式官話修辭，諸如新北市跟中央一定會全力以赴守住弱勢族群，隨時讓照顧弱勢族群能夠全面化、更普及化、專業化等官話回應，並未見到其運用最大的行政資源，持續深入探究和行動改善此社安網議題，而筆者觀察到社工介入「脆弱家庭」的訪視評估階段，包含家庭脆弱性面向評估、訪視摘要及家庭資源與支持系統評估、家庭功能評估、需求清單、服務目標與初步服務計畫、服務項目等，到社工員進入服務階段中之處遇，一直到最後的結案階段，都需做好評鑑/評估，但現今「照顧管理評估量表」評估，完全無法揪出「照顧負荷過重」的問題，故提醒侯友宜必須從乾屍案看到社會局評鑑、家庭照顧體系評鑑系統需要全面檢視修正的關鍵問題。

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二、家庭照顧體系評鑑系統失能無法有效幫助脆弱家庭

以此乾屍案為例，其一家4口有3位患有精神方面及失智等問題，應已被列為高風險關懷對象，為何六個月來，社會局沒有實地訪視關心？無人發現並通報？過程中公衛護士有多次電聯，遭遇無人接聽情況下，為何後續未採取積極措施，而是擱置不管？上述環節都是制度面急需立即修正的地方，而筆者認為此案最關鍵的問題點，為家庭照顧體系評鑑系統無法發揮功能，因家庭照顧體系評鑑的目標為對於脆弱家庭的等級評分與後續服務強度，進行確實連結到案家的需求。

三、完善家庭照顧體系評鑑系統的準確評鑑、精準服務、後續追蹤可避免憾事重演

有研究發現，脆弱家庭會走到照顧悲劇，大多是長期負荷超載、對外封閉、感到絕望而導致悲劇發生，而此案可以見到此脆弱家庭遭遇到的生命挑戰，包括物質、生理、心理、環境在內的多重脆弱性，但卻因家庭照顧體系評鑑系統失靈，無法讓脆弱家庭得到適時介入關懷處遇，或提供長照喘息服務等多重支持與服務，而此案為小兒子關懷拒絕，且社工無再積極關注，錯失關鍵介入時間，而服務脆弱家庭有經驗社工等相關專業人員，更應主動掌握動態需求及滾動式評估，進而幫助脆弱家庭做最專業的判斷，因脆弱家庭成員經驗不足，不理解客觀狀況，可能會誤判情勢，導致後續悲劇發生，此時社工除運用更好的溝通說服技巧，更可在制度面請醫師/醫療人員擔任權威專家的角色參與說服，而台灣高齡照顧者相信醫師等醫療人員的專業性，通常會採用，進而讓家庭照顧體系評鑑系統的準確評鑑、精準服務、後續追蹤等功能發揮，及時幫助脆弱家庭的生命，主動協助避免憾事再發生。

四、聚焦建立高風險家庭資料庫可及早介入化解照顧危機

現今社會局個案管理與家庭訪視，不應只追求開案與訪視的數量，應把追蹤與輔導人力聚焦到高風險家庭，確實建立高風險家庭資料庫，及早發現遭遇困難或有需協助之高風險家庭，並藉由公、民營夥伴合作機制與各單位資源連結，提供系統性整合服務方案，積極關注「高照顧負擔家庭」與「脆弱家庭高負荷照顧者」，因這類照顧者約佔比3至5%，因長照讓他失去自我、身心耗弱，充滿不安全感、擔心外界介入是拆散他與家人、擔心付不出錢，無法冷靜理解自己的需要，正面對自我角色已被照顧角色吞噬的危險境地，總之，讓相關所有人員更能聚焦這類家庭的照顧危機與介入急迫性，政策面應設定優先幫助高風險家庭為首要目標。

五、侯友宜當務之急為補足社安網漏洞非總統布局

最後，筆者提醒侯友宜停止總統夢，現在新北市社會安全網已出現漏洞，釐清真相，把社安網洞補足，侯友宜勿以為獲得115萬票自認已得民心，面對恩恩案到現今的乾屍案，就可以官話敷衍了事，新聞輿論風頭過了就不聞不問，不了了之，目前侯需有自知之明，侯論述能力缺乏，也沒有國際格局的政治視野，現在連市政治理的基本盤都出了問題，先把新北市長做好才有資格競選總統，市政做不好競選總統也會敗選，而目前新北市府社安網失靈問題，是侯友宜在市政治理上最大的破口，完善「家庭照顧體系評鑑系統」為此議題解法，補上社安網破口是侯友宜的當務之急，而非2024總統布局！

（政治工作者、教育博士）

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