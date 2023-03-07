胡，怎麼說》敗軍效應，藍營4搶1的「黃袍」，還沒「加身」就開始褪色！

南投縣立委補選，民進黨的蔡培慧擊敗國民黨的林明溱，取得民進黨近來三連敗以來首度逆轉勝。這個戰役、戰場都不大，卻直接影響藍綠氣勢消長。

藍營原普遍認為，只要搶下國民黨代表權，披「藍袍」出戰，就「黃袍加身」了，2024年總統大選就如探囊取物般，但在南投立委敗選之後，原來藍營4搶1的那件「藍（黃）袍」，好像還沒「加身」就已開始褪色！

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綠營的運勢，則因這次由頼清德領軍、艱苦卓絕奮戰取得勝選而重振，面對2024年大選，藍營不管誰出馬，綠營的戰力及信心提升，至少都可以一搏，勝負在兩可之間、端看選戰臨場表現的態勢。

且看4個搶披藍（黃）袍的4個「老藍男」，在南投立委補選敗後的情況:

朱立倫，身為中國國民黨黨魁，一手主導提名林明溱，企圖製造藍4連勝戰績，拱他披藍袍，2024出戰取黃袍，但是千算自萬算，不如選民一票，兵敗藍營本命區南投，敗選責任無所逃，還遭到藍營大老兼老大馬英九等點名要檢討。在南投敗後，朱立倫想要透過黨內提名遊戲規則，「黃袍自加身」將更困難了。

侯友宜，藍營人氣王，民調一直居首位，但在南投立委補選藍營最後一夜大造勢場缺席，而被藍營內部擴大狠批，淪為應該為敗選負最大責任的「戰犯」！批侯為戰犯的說法是，林明溱只輸1925票，就缺侯友宜發功助選一把勁。本來躍躍欲試將宣布投入藍（黃）袍爭奪戰的侯，南投敗後，暫時難開口，更期待支持簇擁者「黃袍加身」了。

郭台銘，選前發文力挺林明溱，強調自己是南投女婿，大談BNT疫苗採購，讚林明溱如何如何好，狠批蔡培慧如何壞。在林明溱敗選後，郭台銘被藍營認為他的助選，根本「沒三小路用」，因朱、侯的聲勢都因敗選而落漆，郭則反而逆勢稍為上揚，但在敗後檢討中，藍營一邊高喊團結，但一邊更加排外，郭董要從「黨外」再入「黨內」，並搶下藍（黃）袍，困難更大。

趙少康，在南投立委藍營敗選後，被批就只是「空口白話」，他主導的戰鬥藍，除了在「天龍國」，在台灣基層其實缺乏戰力。

在大環境方面，藍營政、媒、嘴、網紅其實製造了對藍有利、對綠不利的局面，民生議題擴大炒作「蛋蛋危機」，好像缺蛋、搶蛋就「民不聊生」了，刻意把全民防衛動員法修法，扭曲為徵調娃娃兵上戰場當砲灰，更大炒特炒日經新聞一篇指台灣退役軍官九成去中國賣情報的不實報導，錯把一家媒體日本經濟新聞當日本國，藉此製造仇日情結，煽動退役軍官反綠，抗日、疑美等等，簡直是「賤招盡出」。

藍營這些「賤招」，其實已是總統級選戰規格祭出的陰狠殺招了，但在南投立委補選，卻未能保住本以為「穩勝」之局。除了各方分析提出的敗因，我認為基礎因素，就是藍營「成也恐懼牌、敗也恐懼牌」，那些挺藍打綠自己親共舔共屁股紅的政、媒、嘴、網紅，過度操作懼戰、畏戰、避戰的「恐懼牌」，卻露出它們背後赤色專制勢力併吞台灣、「恐怖」統治的邪惡黯影。

有更多的南投縣選民，發現了藍營操作恐懼牌的背後，潛藏的竟是赤色統治的恐怖。這應該只是一個開端，未來如「天龍國」有愈多的人覺醒，發現恐懼牌的背後是赤色恐怖，藍綠優劣形勢將重演2020年大選時的大翻轉。

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