胡，怎麼說》黃袍加誰身?冷眼看4個搶披「黃袍」的老藍男！

藍軍陣營的「黃袍」爭奪戰，台面上高來高去、台面下暗潮汹湧，只見4個搶披「黃袍」的老藍男，侯、郭、朱、趙各出奇謀，各顯神通，且看未來「黃袍」誰加身？

這件「黃袍」，其實目前爭奪的還只是「藍袍」，不過，他們都認為，目前藍的情勢一片大好，只要搶到藍袍加身，披著藍袍出征，明年1月大選後馬上就變黃袍。

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中國國民黨黨魁朱立倫以南投那席立委補選需要團結為由，把藍黨總統提名相關規定拖到4日（本週六）投票日後再討論。不過，明天就是投票日，不管是圖窮匕現、不管是醜是美，都必須要見真章了。

誰將披上藍（黃）袍？目前出現4搶1之局。黃（藍）袍誰將加身？目前不出侯友宜、郭台銘、朱立倫、趙少康這4個「老藍男」。

先看朱立倫。他既是黃袍爭奪戰遊戲規則的制定者、又被視為搶披黃袍的角逐者。他的難題就在如何製作一件只有他最適合穿，卻又不被批評為「量自己的身製作黃袍」，否則就是坐實了設計規則只為「黃袍自加身」、圖利自己、大局「我」為重了嗎？這恐怕會既失了黃袍、又丟了藍軍造王者的地位。

如何設計出能夠排郭、壓侯、去趙、立朱的完美規則?這真的是超高難度的政治工程，相信朱及擁朱者都百思千想，目前都不得其解。只能採拖字訣，以時間換取空間，來尋求轉機，但目前看來也拖不了多久了。

次看郭台銘。他目前尚身在藍黨「黨外」，他的最大難題就在，必須藍黨替他量身製作一套合他的身，讓他可以參加角逐黃袍的遊戲規則，包括突破恢復黨籍及參選黨內總統提名的所需的兩大現行門檻限制。

在這場藍（黃袍）爭奪戰中，郭台銘即使自信滿、自命可以「成之在我」，如披藍袍出戰，大選取得黃袍如探囊取物，但對是否可以「過藍關」、取得角逐藍袍的資格，卻「操之於人」，特別是朱立倫領導的黨中央掌控制定規則的主動權，阻郭闖藍關的還包括，他在藍黨內部或明或暗的昔日恩怨，以及潛在政敵的阻抗。

再看侯友宜。他一直都在部署2024年總統大選，但迄今都沒有正式表態，已表態的趙少康直指侯友宜在等待「黃袍加身」，其實打中了侯友宜的痛處及難處。但是，目前黃（藍）袍多人搶，又不是沒人願出戰，黨內誰又能出面號召擁立、為侯黃袍加身？趙少康批「黃袍加身」，就是刻意痛擊侯友宜的短處及弱處。

只要稍為了解宋太祖當年「黃袍加身」的故事，策動陳橋兵變的是他的弟弟趙光義及手下大將，為他披黃袍奪帝位的，都是他率領南征北討、多年培植的「禁軍」，目前藍黨的鐵桿藍的「禁軍」，大都不在侯友宜的手上，更無大將號號召擁立，侯如何可能坐等黃袍加身？目前民調最高的侯友宜，等待的時機，應是一旦黨內藍（黃）袍爭奪戰的遊戲規則確定，他就可宣布投入，但規則的內容、起跑的時間，都操之在朱立倫的黨中央手中，因此侯目前可說焦急萬分，卻無計可施。

侯要搶披看來本就是他的藍袍，就必須主動積極搶發言權，不能再以「猴猴做事情」一招半式闖江湖了，像228講什麼三平三安，根本像局外人，否則，在郭朱趙「非侯」聯線制壓之下，「猴猴做市長」將被迫成為事實。但

最後談趙少康。他部署最久，但形勢比人強，雖擁有深藍粉絲禁衛軍力挺，但幾次各種民調，他都無法名列前茅，拉郭、壓侯、逼朱，是他最近使出的策略，但外界看來，他好像放棄黃袍之夢了，反而當起「造王者」，甚至成了為人作嫁的政治打工嘴了。身在深藍，但藍袍披不到、黃袍更別奢想了。

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