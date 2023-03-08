自由開講》「全動法」折射出國民黨就是想「擺爛投降」

王濬

關於近日「全民防衛動員準備法」的修法爭議，相關部門的社會溝通與政策說明確有許多需要借鏡之處；但，更令人感到傻眼與不齒的，卻是明明身為「臺灣最大在野黨」的國民黨，在這件攸關臺灣國家安全與共同未來重大議題上，所展現出的荒謬論述與滑稽表演。

首先，國民黨說「全動法」是把臺灣「推向戰爭」的論述根本就荒謬不通，面對舉世皆知的中國威脅與擴張野心，臺灣本就應該做好充足準備；只有讓對方看到了進犯臺灣會付出的慘痛代價，才能夠有效「止戰」與「嚇阻」，確保臺灣的和平與穩定。

請繼續往下閱讀...

如果按國民黨的邏輯，那豈不是任何臺灣強化國防與國安的動作都可被當作是「挑釁」或「推向戰爭」？還是他們甘願臺灣在面對中國威脅下就此「躺平」，什麼都不做地等待迎接「共軍王師」的到來？國民黨，你自己真的想清楚了嗎？

其次，國民黨忙著造謠說，「全動法」是要「送16歲以下青少年上戰場」與「箝制媒體言論自由」──這是任何正常人一想都知道不可能的胡亂指控，目的就是要盡可能地挑起社會恐慌；如同他們在蔡總統宣布延長義務役役期時一樣，也如同當初美國眾議長裴洛西訪臺時一樣，隨便抓到一點素材，就要想盡辦法地製造恐懼、引發臺灣社會不安，也讓中共有機可趁。

圖為日前台灣基進黨政策顧問藍士博一一分析打臉，痛批中國國民黨與親中媒體們，用大量的錯誤訊息混淆視聽來阻礙台灣國防改革，完全就是在羞辱台灣人！（圖擷自藍士博臉書）

而他們的真實動機也非常清楚，就是要藉由販賣恐懼、製造陰影，來為自己2024年的選舉創造最大利益，並迫不及待要藉此替北京打擊共產黨不喜歡的總統候選人。

最後，果不其然地，國民黨的每次兩岸、外交或國防論述操作，最後都會回到中共當局喜愛並期盼的「終局安排」上。

在將「全動法」扭曲為「把臺灣推向戰爭」，毫無羞恥地為中共極權擴張的意圖美化，反過頭來責怪臺灣自身的正當防衛；又將「全動法」盡可能地造謠渲染為是「送青少年上戰場」與「重回戒嚴時期」（在臺灣，歷史上唯一做過這兩件事情的政黨，不就只有國民黨自己嗎？），好為自己帶來政治能量與選舉利益後──國民黨最喜歡的「結論」開始出來了，就是呼籲臺灣應要「全力避戰」、「追求兩岸良性互動」、「承認『九二共識』、『兩岸同屬一中』、接受中方「善意」、開始「疑美親中」……

當這樣的話都說出口了，未來，當國民黨開始要你我接受「一國兩制臺灣方案」與「統一終局」，以實現所謂的「中國夢」和「統一後長治久安」的超現實恐怖畫面，大概也就不遠了。

身處西太平洋戰略核心位置的臺灣，要追求和平與「避戰」的最好方法，就是向國際社會宣示出臺灣已擁有團結堅韌的防衛意志與充足充分的事先準備；如果按照國民黨的主張，面對中共的併吞圖謀與滲透分化竟要臺灣「完全不設防」，天真地想簽「和平協議」或乾脆「擺爛投降」的話，那就真的是「票投國民黨，全臺火葬場」了。

（政治及文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法