自由開講》美中關係因為間諜氣球趨嚴，國民黨此刻訪中恐釋錯誤訊息

邱志偉

美中關係近日隨著中國間諜氣球事件，讓本可能在疫情逐漸解封，進而好轉的美中關係退回原點。由於中國間諜氣球顯然是針對美國而來，且是肉眼所能目擊，縱使對美國領空與安全危害難定，但絕對是對美國本土「羞辱性極強」。中國在這時刻，突然釋出要對台恢復兩岸航點，國民黨高層代表團更大動作訪中，不知中國是否有意玩兩手，挑撥台美關係，同時也藉由利用國民黨想對國際釋出不同訊息，均值得後續觀察。

近期因為美中台三邊各種角力不斷，三邊關係不斷出現各種可能的反轉。美國眾院議長麥卡錫是否訪台？美國眾院議長布林肯是否訪中？這都牽動著台美關係、中美關係複雜的連動，中國更以此時刻，想把兩岸關係也拉入這場角力中，這是今年開春以來，最新的國際形勢。

請繼續往下閱讀...

先從領導人來看，台灣跟美國因為馬上要進入總統選舉，甚至還有可能有初選競爭，台美、中美關係能否妥善處理，甚至得分，又如何不失尊嚴的得分，贏得面子又贏得裡子，絕對是此刻關乎台美兩國執政黨與領導人的重頭戲。但只要台灣欲在美國關係上搶分，同時會製造美中關係的矛盾，但美國同樣必須判斷究竟要如何在美中關係得分，尤其是在共和黨強力的監督之下。

從拜登這次強硬處理間諜氣球事件來看，美國政府初步認為美中關係「不能」有「急的必要性」，我相信這是美國在多次吃過中國悶虧，遭遇中國軟土深掘的教訓之後，悟出的道理。有學者曾說，中國對外要求平起平坐，實際上中國的說法是，「當我不夠強的時候，可以平起平坐；當我夠強的時候，這句話就只是宣傳口號」。美國顯然沒有上當，但令人憂心的是，遭到中國威脅最深的台灣，竟然有政黨不但上當，而且是執迷不悟！

國民黨副主席夏立言銜朱立倫之命，二訪中國，這脈絡要放到習近平放眼第三任期，意圖在兩岸關係上做些表現，以及新任國台辦主任宋濤必須要及早立功來看。國民黨為了要證明自己在兩岸關係上的話語權，不惜由馬英九、劉兆玄等人放話反對麥卡錫來台，雖然朱立倫沒有如此高分貝反對，但顯然共產黨已領了這好意，所以國民黨訪中續亮綠燈。

國民黨副主席夏立言（右）銜朱立倫（左）之命，二訪中國，這脈絡要放到習近平放眼第三任期，意圖在兩岸關係上做些表現，以及新任國台辦主任宋濤必須要及早立功來看。（資料照）

但國民黨的盲點是，台灣不是中國的一部分，北京當局不是台灣的天朝，我們的安全、民主乃至於經濟發展，重點都不該是在中國，但國民黨執意把台灣往這陷阱內扯，更不惜對台灣半導體業赴美惡言相向，這是國民黨長期以來帶給台灣的危害，更給國際社會帶來台灣內部有親中勢力的訊號，增添台灣的安全風險。

最近因為麥卡錫可能有訪台機會，藍營不同製造恐懼，一下說台灣可能會是烏克蘭，一下又說台灣有珍珠港情境的危機。但真正的危機是，國民黨人不願意學學美國多次在美中關係上的吃過的虧，寧願在中國對台文攻武赫、盟友面臨危機的時刻，去給威脅來源送暖。台灣不是中國禁臠，我們是主權獨立國家，該要如何應對威脅，如何有尊嚴的立足，我希望台灣不分朝野，所有政黨都該靜心思考，莫讓積非成是的謬論，成為台灣的主旋律。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法