自由開講》金門上兵叛逃已屬重罪 陳玉珍還在搞兩岸一家親？

張天泰

日前，金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊，一名26歲的陳姓上兵失聯後，被發現游泳到中國，目前人在廈門，消息引發爭議，金門地檢署於17日正式發布通緝，然而，金門二膽上兵逃跑中國事件持續延燒，目前關於陳姓上兵與中國方面的所有進度，卻幾乎都由陳玉珍對外公布，針對上述現象，筆者提出幾點此事件根本問題的觀察和批判。

第一點為陳玉珍把通敵通匪當作自己有好的政治關係能力，才敢說出：「我知道原因但不能說」，然而，事實上金門上兵叛逃已上升到國安層級，應由台灣國安單位為官方正式對口，陳不應擾亂國家系統。

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第二點為金防部志願役陳上兵失聯後現身中國，金門地檢署已在17日認定「逃兵」事實，依違反陸海空軍刑法第39條、40條發布通緝，追訴時效20年，已有媒體報導中共認為陳上兵無利用價值，將他送回台灣，陳上兵恐因「投共」面臨最高無期徒刑（或死刑）的判決，為何陳玉珍自作主張要安排帶陳姓上兵父親到廈門「探親」？叛逃已屬重罪，還在搞兩岸一家親？

金門縣國民黨立委陳玉珍上週五（17日）透露，陳姓上兵離營的原因比較偏向財務問題，下週一可能陪家屬前往大陸探視。（資料照）（資料照）

第三點為陳姓上兵目前淪為中共統戰工具，中共故意見縫插針，先故意放出陳姓上兵在廈門吃好、穿好、睡好的消息，在透過網路放出要送「獲贈一套房」，還說一坪要價新台幣七十萬元。不管消息是真是假，這就是中共對台進行認知作戰，將陳姓上兵工具化的證據，目標是打擊國軍士氣，使軍心動搖。

最後，陳玉珍和李正皓舌戰，提到她是國會議員，不需要跟這種連功課都沒做好、靠說話為生的名嘴一般見識，筆者反認為陳玉珍在台灣國家認同上需先做好功課，因追溯歷史，陳玉珍曾模糊國家認同，過去曾提案228不是值得全國紀念的節日，對金門人823比較重要，明顯陳對台灣國家的認同薄弱，因金門是台灣這個國家的國土，而目前陳姓上兵由於人在中共手中，且陳姓上兵已經被中共邊防總隊、公安局、國安部3個單位輪番詢問；清查後認為陳兵留在中國也無其他價值，因此中國方面其實是偏向要將人送回台灣的，筆者認為台灣可根據「金門協議」、「國際慣例」或基於人道，要求中共把陳姓上兵交回台灣，給予司法公正調查，另陳姓上兵也須小心中共將其工具化，下一步就是利用完後丟棄，狡兔死、走狗烹是中共的行事作風，且中國政權並不是一個法治國，陳姓上兵也需意識到正陷入棄明投暗的危險地步。

（政治工作者）

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