自由開講》二膽島上兵的下一步：中共認知戰全面啟動？！

天櫻

近日金門二膽島士兵失蹤泳渡廈門的事件引發國人高度關注，直言陳姓上兵負債叛逃、不假離營並投共，國內輿情聚焦批評陳兵的動機、是否叛國、國軍軍紀渙散、外離島缺蛋缺肉引發民生怨懟等等，但仔細想想，假設陳兵真被中共海警船救起，為何3日過去仍不見中共官方公告及說明？國臺辦理應秉持人道救援與兩岸一家親理念，全力協助陳兵返家阿！可見，中共的下一步，才是這起事件的序幕。

近日金門二膽島士兵失蹤泳渡廈門的事件引發國人高度關注。（金防部提供）

一、首例現役統戰樣板

中共近年積極利用台灣藝人、台胞、台企的現身說法，來說服我國人前往中國大陸發展、交流、甚至落地生根。以近期兩會召開為例，台籍人大代表即為最鮮明的例子，儘管這些「台籍」從未踏上我國領土，但只要掛上「台籍」招牌，就能名正言順的為台灣人發聲！此事件與日經新聞公布的「9成退役軍人投共」串連，正好坐實陳兵的行為，成為中共手中最有利的利刃。

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台籍人大代表即為最鮮明的例子，儘管這些「台籍」從未踏上我國領土，但只要掛上「台籍」招牌，就能名正言順的為台灣人發聲！（圖片來源／中國「全國台聯」）

二、錄製溫情影片挑逗國人情緒

法理上中共不承認中華民國國軍，故不會以軍事招降的名義公開宣傳，但若往外島民生困頓、陳兵現身說法等方式，便可高度挑起金馬民眾的共識，以反政府、反政黨的理由，進而離間我國本島與外島的分化情緒，如此再煽動金馬地方仕紳舉辦公投，金馬便能如克里米亞事件，不花一兵一卒就被劃歸中共，我國安單位不可不防！

三、開通兩岸非戰引渡先例

陳兵的身體狀況目前為止都無法得知，國人關注的焦點開始轉移到兩岸如何協商？又要以何種管道讓陳兵返家！目前軍方已發布通緝令，倘若陳兵身體無恙，現階段估計也不會願意返臺，中共可能會以人道為由，主動邀請陳兵家屬赴陸探望，但長遠目標來看，中共若要趁這一事件擴大統戰效應，勢必要讓陳兵返臺，而我國政府站在情理法的人權角度上，正積極與對岸協商，以目前「和統」論調推判，國台辦可能會利用「非戰爭行動綱要」，強迫我國簽署人員引渡條約，未來若有類似的情況，中共便能輕易將潛伏的共諜送回，亦可強押我方人員赴陸判刑，清算所謂的「臺獨戰犯」，整體法源問題恐相當棘手。

整體而論，中共在此次事件握有絕對發言權，這是我方相當不利的情況，無論是感情因素或是金錢糾紛，為了逃避而在極低溫下投海泳渡4公里，絕非正常理性的行為！這件事很明顯的是背後有心操作，有救爭發言權、沒救等撈屍，這種違背人性的套路手法，其背後的政治動機令人不寒而慄，望國人睜大雙眼、冷靜思考，仔細觀察接下來中共的言行，樣樣都涉及認知戰攻勢，期望我方能以救援陳兵、守護國門的渠道，讓整起事件平安落幕。

（研究生）

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