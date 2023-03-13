自由開講》從桃園神社看華國的厭日情結！

莊秉璋

桃園忠烈祠暨神社文化園區因為去年迎來日本神祇天照大神，以及御朱印、御守、繪馬等日本神社文化相關的週邊小物，帶來了不俗的觀光人潮，更成為cosplayer、網美、年輕人遊桃園必訪的打卡熱點。

如今桃園市長張善政卻以部份人士反對為由，將於3／13撤除所有日本神社文化的週邊設施，同時也把天照大神請回日本。姑且不論神社文化園區不能有神社文化相關意象的荒謬感，這種清除日本文化的執著讓人想起了黨國政府的一些往事。

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桃園忠烈祠暨神社文化園區因為去年迎來日本神祇天照大神，以及御朱印、御守、繪馬等日本神社文化相關的週邊小物，帶來了不俗的觀光人潮。如今桃園市長張善政卻以部份人士反對為由，將於3／13撤除所有日本神社文化的週邊設施，同時也把天照大神請回日本。（桃園觀光旅遊官方IG））

華國優良傳統：清算前朝

1955年臺灣省政府教育廳發給民政廳公文提及「神社牌坊」、「鳥居」、「奉獻燈柱」等日人遺物應予拆除。1974年內政部直接頒佈了〈清除臺灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點〉，第一條就是「日本神社遺跡，應即徹底清除。」

相較之下，日本治台時期不僅完整盤點台灣全境的歷史文化建築，對台灣的各種歷史建築古蹟等等做了數次全面性的調查，更於1922年頒佈了〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉，此法律適用於台灣，自此台灣的史蹟名勝開始有了正式的法律保護。兩相對比，格外諷刺。

然而這種類似文化清洗的行為，並不是黨國政府的專利，過去納粹德國對猶太人的暴行如是，而海峽對面的中國對新疆、香港的種族清洗則是現在進行式。只有獨裁政權會以文化清洗政策來形塑自身的正統性，而中國人更是好行此道的佼佼者。中國五千年歷史就是一部種族文化篡奪史。

如今中國國民黨的縣市首長仍然在搞這種清算前朝政策，可見中國國民黨到了21世紀仍然沒有一絲長進。

地方史的割裂形成桃園的失根

戰後，桃園市街的車站、官廳等公共建築被拆的一棟不留，桃園神社因為地方人士的努力奔走與協調，奇蹟地逃過一劫，最終以轉型成忠烈祠的折衷樣貌留存至今。

如今桃園市區內，業已看不到過去桃仔園城、桃園郡的歷史足跡，歷史的割裂感，讓桃園成為一個沒有歷史，沒有記憶，只剩下工商發展的城市。試問幾年前，除了對文資有興趣的地方人士跟文化工作者，有誰知道桃園區內有著全台保存最完整的神社建築群？

中華民族的厭日情結

原本乏人問津的蚊子館，被改造成一個熱門景點，如今卻被「背祖棄宗」這種封建觀點左右，藍營媒體更把張善政的這項決策視為撥亂反正、回歸正朔的正義之舉。

雖然大家口中說著台日友好，台灣是日本311地震的最大捐助國，日本也對台灣的善舉感念在心，台日民間交流頻繁，日本更是台灣人出國旅遊的首選國家。

但黨國教育遺緒對於日本的民族血恨，始終如鬼魅般縈繞在華國人的心中，如今跟著中國國民黨政權歸來，再加上詹江村、黃智賢之流加之操作仇恨推波助瀾，終於一吐怨氣，豈不快哉。

黨國政府佔據神社並強加抗日意象，以篡奪其文化象徵，假裝自己正騎在日本文化象徵的頭上，十足華國味的精神勝利法。這便是中華民族的厭日情結。

原本乏人問津的蚊子館，被改造成一個熱門景點，如今卻被「背祖棄宗」這種封建觀點左右，藍營媒體更把張善政的這項決策視為撥亂反正、回歸正朔的正義之舉。這根本是十足華國味的精神勝利法，十足中華民族的厭日情結。（資料照）

閒置空間活化的黃金方程式

因為歷史、城鄉規劃、商圈轉移等因素，台灣各地不論公有私有，都有許多閒置空間，透過空間活化吸引廠商進駐，形成一個蓬勃發展的聚落，進而帶動人潮，讓地方再現活力。桃園的馬祖新村，台中的審計新村，都是空間改造活化的成功案例。而桃園南昌營區也是接下來要進行空間活化的重要標的。

在地方館舍商業化的同時，與既有的地方文史脈絡結合，不僅應該給予鼓勵，相信也是閒置空間活化的黃金方程式。而掃除仍然抱著前現代華國價值觀的中國國民黨，就成了台灣現代社會的下個任務。

（台灣基進桃園黨部主任）

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