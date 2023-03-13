自由開講》金門士兵失聯叛逃？謠言止於智者

吳盛

近期國軍發生不少事件，其中金門外島出現國軍士兵失蹤的狀況，雖搜救未果，仍引起許多民眾討論，有部分民眾質疑其叛逃至中國，並懷疑國軍政戰體系是否發揮功效。

士兵失蹤並被中國所發現的消息，雖然還未被證實，但已有不少民眾懷疑起士兵的行為是叛逃，但如此下判斷太過於草率，同時破壞該員以往為國家的貢獻，並使國軍整體士氣受到嚴重打擊，因此在軍方調查結果公布前，就指稱士兵叛逃是十分不恰當的；同時此事牽扯到兩岸，在兩岸問題的持續延燒與散布對我國不利的假消息，是時常發生的，因此不能排除有人藉由此事散佈不實言論意圖引起國內民眾對國軍的信任、打擊國軍士氣的狀況發生，以影響國內民眾認為國軍無法防範中國。

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金防部參謀長李其桓少將（中）日前參加金門植樹活動後，接受媒體詢問時表示，對於外界有關陳員去向的傳聞，防區不做任何臆測，目前最重要的就是把握黃金72小時找到人。（資料照）

筆者認為在現在國軍內部發生不少軍紀事件，民眾除了要求國防部檢討與重整軍紀外，也應肯定致力於職責的國軍官兵對國家所作出的貢獻，不以個人行為而否定國軍自黃埔建軍以來為國家的安全的努力，而對於網路相關議題應小心有心人士為破壞國內團結的言論。

（公務員）

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