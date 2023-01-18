自由開講》火山陸上機動布雷系統 將提升臺灣防衛能力

儀安

美國日前宣布將對我國軍售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），我國軍統稱為「九陣專案」，主要用於國軍戰時在臺灣灘岸執行區域阻絕，藉此防止來犯之敵侵入，並搭配河坊組建強大火力進行相關反制作為。

外界認為此套系統是否會將臺灣打造成「地雷國」，抑或相關地雷是否會對國人造成一定程度性的傷害有諸多質疑；國防部也立即召開記者會針對相關問題說明，並指出火山布雷系統擁有智慧型定時自毀、易於辨識回收，以及快速機動布雷的特性，且在運用規範上也符合《渥太華國際公約》，系統整體屬戰防雷而非人員殺傷雷，事後回收與處理方式更別於傳統地雷，能有效將低人員誤傷率。

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而在所謂「地雷國」部分並無須太過擔心，臺灣地處重要戰略樞紐帶，本島面積為3萬5873平方公里，布署相關雷區將不會涵蓋整個國家，而是依據敵登陸作戰布署進行布雷，並以西部沿海、灘岸地區為主要，絕無網路所述將整個臺灣打造成「地雷國」，此言論簡直天方夜譚，呼籲民眾切勿盲從相信。

國日前拍板售我總金額1.8億美元的「火山」布雷系統。軍事專家指出，「火山」布雷系統有助於大幅提升布雷效率，遲滯敵軍登陸、掃雷的進度，增加國軍集結有生戰力且阻擊敵軍的時間與契機。（取自美國陸軍官網）

據筆者觀察，國軍相關軍售均會考量臺灣是否受用，以及民眾是否會受到軍武威脅生命安全等，而此次「火山陸上機動布雷系統」的軍售，是依照我國防衛政策以防禦作為優先而購買，並非做為攻擊軍武而進行採購；敵人軍事武器裝備日新月異，我國更需跟上腳步強化各項防衛作戰，為此，機動布雷系統僅為必要軍武之一，而在國土防衛階段國軍將持續採購新型裝備，以配合充分運用，有效阻絕來犯之敵，請民眾相信國軍保家衛國的重要決心，並予以由衷支持國軍。

（淡江大學戰略事務研究所助理）

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