自由開講》校園霸凌防治的初步困境

楊啟正

近日因為網路平台影集的普遍討論，再度喚起民眾對於「校園霸凌」的重視。雖然影集中主角因為過去的霸凌經歷而延續到成年後的報復行為，戲劇表現之張力引人入勝，現實生活不見得會這樣發生；但是這些報復行為背後代表霸凌對受害者的身心影響，的確紮紮實實地在他們的身心靈留下創傷。

近日因為網路平台影集的普遍討論，再度喚起民眾對於「校園霸凌」的重視。圖為《黑暗榮耀》講述宋慧喬（右）飾演的文同珢，從小被同儕霸凌，長大後復仇的故事。（Netflix提供）

筆者過去在校園協助學生事務時，也經歷不少霸凌事件的發生；但每每面對這些事件時，除了心裡同感傷痛之外，也感受到國內目前對這類事件的處理仍有極大的障礙。基本上，可進一步從兩個大方向加以思考。首先是校園氛圍上，霸凌事件所帶來的校園常是「矛盾與極端」的！當遇到校園霸凌發生在身邊時，許多人是感同身受，覺得義憤填膺，覺得霸凌事件不該存在，霸凌者要受到嚴厲的懲罰；但很可能有另一群人卻覺得，這其實不關我的事！會不會管太多了？有負責的單位處理就好了！有的人會被霸凌也不是沒有原因啊！就是這樣的矛盾，使得校園中的每個人對於霸凌防治在態度上很難形成共識！這樣態度的不一致就更使得不容易有人願意真正站出來面對校園霸凌的受害者，甚至行為者。

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其次，是霸凌相關法規上的潛在問題。事實上，國內並非沒有校園霸凌的相關規範，教育部在民國109年就已提出「校園霸凌防制準則」，總共34條的內容詳細描述校園霸凌的處理原則。然而可惜的是，筆者在過去處理霸凌事件時，常遇到一個非常基本的問題！就是許多校園事件，並不容易適用於這個準則，尤其就出現在該準則對於「霸凌」的定義之上。該準則第3條明確規定：霸凌是「指個人或集體持續以言語、文字…影響正常學習活動之進行」，而其中「持續」一詞就是關鍵！這個所謂的「持續」常在各個不同的霸凌事件中看法不同，有些時候認為要不斷發生才叫持續，有些時候可能認為發生1-2次嚴重事件就可以是持續。一方面，如果不符合「持續」的定義，學校內的霸凌委員會就不會受理；但另一方面，如果沒有將「持續」的定義清楚說明，就會使得霸凌的受害者或甚至行為者，都有可能再次受到制度上的潛在傷害。

回到霸凌事件對一個人的負面影響，其實從網路平台的影集就可以想像的到，即使是短短幾個小時的霸凌傷害，對於受害者來說，那個過程皆是度「分」如年！難道這就不算「持續」了嗎？筆者在此誠摯建議相關主管單位，應該更審慎地重新思考「霸凌」的定義，以及強化各級學校對於霸凌相關事件的重視，建置更完整的霸凌相關專家學者的人才庫，讓這樣的事件更有系統地在校園中被面對與處理。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆



（大學教授）

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