自由開講》從國民黨的疑美親中論，談政府超徵稅收的關鍵

顧貯拳

民眾黨主席柯文哲很愛說：「這個國家最不缺的就是謠言」我們必須將這句話稍微改一下，「這個國家的進步，最不缺的就是國民黨的謠言」。台灣這幾年的經濟成長率，在全球一片衰退中，逆勢成長，堪稱世界奇蹟。這其中的關鍵，當然就是護國神山群的半導體業，尤其是護國神山台積電，絕對是這次超徵稅收的關鍵。甚至這幾年台積電股價上揚，以大型權值股之姿帶動大盤成長，活絡股市交易，更讓政府證交稅收大幅上升，都是這幾年政府得以超徵稅收的關鍵！

但國民黨多次疑美論述，與中國的威嚇起舞，說台積電赴美叫做去台化。更對台積電創辦人張忠謀語多羞辱及恐嚇，根本一點也不在乎台積電對台灣稅收的重要貢獻。而政府的職責，其實不是替企業賺錢，而是提供企業一個安心投資，理想工作的環境。至少蔡英文政府上任以來，帶領行政院團隊從美中貿易戰中，明確定位親美路線，讓美方在對中制裁問題上，不會傷害到台灣利益。

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包含台積電在內的許多半導體廠，即便不接手中國華為等公司的晶片訂單，照樣營收年創新高、股價受外資青睞，連投資教父巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）都大買台積電40億美元（約合新台幣1200億元），讓台積電成為全球認證的重要股票交易標的。同時也帶動更多外資願意投資台積電股票，持續活絡台股市場以及證交稅收。

國民黨多次疑美論述，與中國的威嚇起舞，說台積電赴美叫做去台化。更對台積電創辦人張忠謀語多羞辱及恐嚇，根本一點也不在乎台積電對台灣稅收的重要貢獻。（路透社）

但國民黨不思正途，成天親中幻想，重傷台灣人的信譽。例如在2015年紫光集團董事長趙偉國來台訪問，曾揚言「買下台積電、合併聯發科」，當年執政的國民黨政府，甚至一度動搖考慮讓中資來台併購，最後在許多學者專家力阻下作罷。如今紫光已倒閉，我們難以想像若當年真讓併購，此刻台灣不但沒有超徵的稅收，甚至還有失業的社會問題，更不用說美國的制裁，恐重創台灣的半導體業生機。

政府這些年在法規面給予企業許多協助，不論是修法或是解決五缺問題，都竭盡所能提供企業最好環境。讓台積電相關半導體商願意加碼在台灣擴大投資，同時也吸引包含荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）在台灣進行最大規模投資案。台南市長黃偉哲日前也特別提到，要感謝蘇貞昌院長團隊對「南科擴建三期」的支持。因為南部科學園區面積共1,610.13公頃，園區土地出租率高達93%，土地已經逐漸飽和，擴建將是南科未來發展的重中之重。南科是台灣許多科技大廠集中之處，台積電最先進製程三奈米就是在該園區進行，未來擴建南科，必須還要整合周邊的土地、水資源、電纜等設備，這必須也都要靠行政院團隊的協助。未來南科擴建成功，也將吸引更多大型科技廠來台投資，讓更多台灣人才根留台灣，創造更多稅收！

政府除了吸引外商來台投資，甚至連續幾年都持續降低國民的賦稅負荷，不斷加碼減稅，2020年就有646.2萬戶不用繳稅，根據報載「2022年度綜所稅免稅額及扣除額調高4000-7000元，加上基本生活費調高4000元」將讓更多人免報及減輕賦稅負擔。

政府這幾年不但做到擴大賦稅減免，同時透過提供企業優良的投資環境，讓更多企業可以在台灣生產，因此營所稅大幅成長，更是疫情中少數逆勢上揚的國家。若沒有國民黨的疑美親中言論，說不定會有更多外資企業願來台投資，台灣的稅收也能大幅成長，屆時就能有更多人享有免稅優惠甚至加碼還稅於民。

台灣最不缺的就是國民黨的謠言，而讓政府超徵稅收的關鍵就是抗中保台、讓企業加碼在台灣投資。有政府、會做事，請國民黨停止製造恐懼，給台灣經濟成長更多機會吧！

（政治工作者）

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