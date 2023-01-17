自由開講》司法處理黑金問題，不能具有雙重標準

廖宇平

2022年九合一大選後，各地陸續傳出議員賄選問題，全國選後黑金幢幢，新竹市長高虹安助理費案、台北市議員涉賄案、苗栗縣長選舉樁腳涉賄案、台南市議長賄選案等，司法機關卻出現面對藍綠涉案標準不一的情況，令人無法理解與接受。

以最早就出現爭議的高虹安助理費案為例。這個案子早在選舉的中期就開始吵得沸沸揚揚，但總讓人雷聲大雨點小。面對網紅、前助理甚至黨內人士的連續爆料，檢調不只從未表達見解，甚至在也未及時羈押相關渉案當事人，放任相關人士串證或湮滅證據。

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結果在選舉結束，高虹安順利當選市長。在高虹安當選後，檢調才在12月17日姍姍兵分數路，進行搜索。並帶回相關涉案人，而高虹安在經過偵訊後也以60萬元交保候傳。本文認為檢方此舉，標準極為不一致、令人混淆。羈押做為強制處分的手段之一，目的就是為了保全證據，而檢方等到選舉後的12月才進行搜索，倘若本案的當事人要滅證早就已經將證據消滅並完成串證。

檢方同樣離譜的辦案方式，也出現在涉嫌提供資金給台北市議員林杏兒的樁腳、協助買票賄選的國民黨前中常委蕭景田一案之中。渉案的蕭景田，在檢方上門調查時，竟一度翻牆逃跑、更是在多次傳喚未到的情況下，遭檢方發布通緝。

國民黨中常委蕭景田（右），涉嫌介入台北市議員林杏兒（左）樁腳買票案，日前檢調約談遲遲不到案說明，遭檢方發布通緝。（資料照）

雖然後來蕭景田到案說明，但在蕭景田有逃跑前例的情況，法院居然認為蕭景田沒有羈押必要，以1500萬元就讓有重案、逃亡前科的蕭景田交保，實在無法理解。為什麼法院對此案，明知蕭景田面對重罪重刑，除了有逃亡前科，亦有勾串滅證的高度可能，對案情供詞說法又避重就輕，更有實質影響證人的機會，在這種明顯有串證滅證的可能前提下，還讓他交保回家？

最後是台南市議長賄選案，檢調不只在第一時間就以大動作，兵分26路搜索正副議長的辦公室與住家，也直接傳喚相關人事到案說明，在檢方的大動作與媒體的強力曝光下，最後法院裁定渉案的正副議長交保候傳，相關人士郭再欽及楊志強則遭到檢方聲押獲准。

司法處理在處理任何一個政黨的黑金或涉貪問題，都必須標準一致，以盡速釐清事實真相為最高原則，給人民一個交代。檢方倘因為了偵查犯罪、避免案情晦暗，進而申請羈押相關當事人，不僅合法也是必要，但如果院檢在面對不同的政黨卻有不同的辦案標準，那就實在令人無法接受、更讓人質疑司法的公平公正。

期盼各政黨也能嚴肅看待此事，不要利用這樣的機會，見縫插針打壓異己。民主的選舉要以政見服人，絕不是以金錢、暴力、抹黑造謠來獲得支持與選票，這絕非民主的本質，只會讓台灣引以為傲的民主制度蒙羞。本文再次重申，杜絕黑金絕對是必要的課題，但檢調司法也應該維持統一標準，應不分黨派小心處理黑金爭議，避免給予國人錯誤的印象或聯想、加劇人民對於司法的不信任。

（台北大學法律研究所）

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