自由開講》跟中共談和是與虎謀皮

陳啟濃

馬英九在很多場合不斷宣揚跟中共要用對話來化解戰爭，前海基會董事長在聯合報發表「和平保台用對話止戈」。歷史上也有不少案例朝代面臨外敵的侵略威脅，出現「主戰派」和「主和派」的爭論。這樣的立場爭議其實是國家的內耗，早就見諸於史實，實力決定一切。

國民黨跟中共對談是最有經驗的，然而越談中共勢力越壯大，這些經驗為什麼國民黨沒有記取教訓，中共如果是可以和談的又何必把中華民國逼到台灣。中共的政治哲學不僅承襲了古代中國的帝王哲學「稱霸」，更汲取了共產主義中的「鬥爭」與「無神論」。

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國民黨跟中共對談是最有經驗的，然而越談中共勢力越壯大，這些經驗為什麼國民黨沒有記取教訓，中共如果是可以和談的又何必把中華民國逼到台灣。圖為前總統馬英九。（資料照）

台灣今天要守護的是華人傳統的社會價值，以及壯大發揚民主制度的優勢。中共卻是中華文化的破壞者以及專制獨裁的政權，台灣跟中國目前的懸殊是在於價值與制度，除非中共政權改變，共產黨的本質永遠不會變。

如果再回歸到目前中共一貫的堅持，習近平講過所謂的一個中國，就是要台灣接受香港一國兩制的模式，而香港失敗的經驗，台灣人難道能接受和談。

所以在價值與制度的差異以及目前中共一貫堅持對一個中國的主張讓台灣人無法接受的前提之下，跟中共接觸或是進一步的會談，只會把台灣逼上絕境讓中華民國的主題性走向毁滅。

美國和日本這麼進步的先進國家，數十年來跟中共交手難道他們不願意跟中國和平共同謀取發展嗎？因為他們終於發現中共是造成世界不安的罪魁禍首，世界災難的重要來源。中共的極權統治可以我行我素不顧人民的生命，只要政權穩固就好。民主國家卻要用心顧慮人民的生活，還要遵守民主制度的運作。所以中國的中共統治如果不改變，台灣跟這樣不理性的專制政權接觸會談到底有何意義？

（曾任政戰預官）

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