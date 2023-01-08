自由開講》馬英九勿用「票投國民黨，兩岸無戰場」騙選票！

張天泰

馬英九在兩岸關係政策的軟弱，有歷史可循，馬曾指責蔡英文總統堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是挑釁中共、違憲，還定義大陸與台灣是「一國兩區」、不是「兩國」，然而，2015年馬在兩岸關係所自豪馬習會的政治成果，在2022年，卻被美國CIA戳破謊言，指陳中共武力犯台以戰逼和的時機會在2027年，且馬無法守住自己任內兩岸政策的重大路線，包含九二共識、「不統不獨不武」定位，特別是習近平在馬英九卸任總統後，把馬當初「不統、不獨、不武」的「不統」推翻，直接改為「不排除統一」，馬不敢吭聲，直到2022年，馬在兩岸關係的政策議題，持續宣傳，提到共軍若攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，還說「現在美軍根本不可能來救援」等投降主義、失敗主義的言論，事實上，美軍早就已經在台灣，並協助台軍進行國防戰備，直到2023年馬英九持續高喊「票投國民黨，兩岸無戰場」的政治口號，說2024年總統大選是戰爭與和平的選擇，希望藉由無邏輯性的、渲染力強的政治口號，想達到獲取選票的政治目的。

一、中共欺弱怕強 台灣越委屈討好越會被壓迫併吞

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然而，馬卻無法記取小國越委屈討好大國，越會被壓迫併吞的歷史教訓，且越採取討好，只會白白犧牲台灣的國家主權、奉送台灣人民最珍貴的人權、讓台灣人民失去自由民主的生活狀態，取而代之，是極權的恐懼壓迫，和無所不在的監視和控制，而馬無視中共封殺台灣外交空間，十年奪台灣九邦交國，對台灣農漁產等商品實行養套殺的經濟武器攻擊，面對中共上述無理壓迫，馬英九龜縮不敢站出來為台灣爭取權益，卻仍活在平行時空發出類似「現成管道為何不用？」，如同晉惠帝「何不食肉糜？」式愚論。

面對中共無理壓迫，馬英九龜縮不敢站出來為台灣爭取權益，卻仍活在平行時空發出類似「現成管道為何不用？」，如同晉惠帝「何不食肉糜？」式愚論。（資料照）

二、恃吾有所不可攻 做好戰備是和平的基礎條件

目前蔡英文總統在國防的政策議題上，已經規畫從2024年開始，恢復一年期的義務役，也要透過強化部隊訓練內容、擴充訓練量能、提高役男薪資等做法，來提升國軍整體戰力及全民防衛能量，根據民調，有75.9％台灣民眾支持兵役延長的政策，事實上，台灣的「雲峰飛彈」射程超過1000公里，能直達北京，已被前中科院院長龔家政證實，且早在前總統陳水扁執政時期，就已經完成戰術測評，而台灣無人機器半導體等科技實力，能夠善加整合，軍民加強合作，加上美國關鍵技術支援，台灣軍力有嚇阻共軍來犯的能力，必須要讓中共真正意識到台灣國防戰備的行動和決心，敢任意軍事入侵台灣，就要付出代價，才能獲取真正的兩岸和平。

總言之，對中共卑躬屈膝、態度軟弱，無法換得真正和平，從國民黨多次和中共示好，不但被不當一回事的輕視，並被中共利用其在中國內部進行大內宣，而馬英九在演講常提孫子兵法，多次提到「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」，面對中共統戰和各種壓迫，現今國民黨的兩岸政策，能否保障台灣的國家主權，台灣人民的人權、自由、民主的生活狀態，馬英九的謀略、外交方法是什麼？沒有說清楚，馬不能只提「票投國民黨，兩岸無戰場」的口號，沒有提出具體的政策解決方案，就認為可以騙到2024年台灣總統大選的選票？

（政治工作者、教育博士）

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