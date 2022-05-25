自由開講》台灣入聯世衞 拜登講真話 馬英九說謊話

涂醒哲

最近有二件有關台灣國際外交的大事值得國人關注，一是台灣又被阻擋參加世界衞生大會（WHA）。二是美國總統拜登5月23日在東京記者會上明確表示，若中國武力犯台，美國將會軍事介入保衛台灣。台灣駐美代表蕭美琴表示，美方已向台灣再次重申其一貫立場，對台政策沒有改變。

美國對中國的一中政策很清楚，就是承認中國只有一個，就是中華人民共和國。但美國不接受中國的「一中原則」，不承認台灣是中國的一部分，不承認台灣屬於中華人民共和國──這是美國對台灣的立場。

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美國是第二次世界大戰打敗日本的領頭羊，也是1951年9月28日舊金山和約的領導簽署國。美國認為台灣國際地位未定，非常清楚台灣不屬於中國。在1971年的聯合國2758號決議文中，也清楚表示逐出中華民國蔣介石代表，讓中華人民共和國代表中國，但完全沒有討論到台灣的問題。

在美國的觀念中，台灣就是台灣，中國就是中華人民共和國。美國認為台灣和澎湖的領土主權，和1949年逃難到台灣的「中華民國」，以及1949年10月1日才誕生的中華人民共和國，是完全沒有關連的。美國制定「台灣關係法」，是用來保護台灣的土地和人民，從來都沒有制定過中華民國關係法。

美國是第二次世界大戰的戰勝國，因此只有美國才有權力決定台灣的歸屬。美國認為台灣的前途應該由台灣人民自己決定，對1949年才建立，1972年才入聯的中華人民共和國，竟敢宣稱擁有台灣的主權，完全不以為然。

拜登明確表示反對中國武力犯台，明講美國會軍事介入保衛台灣，其實只是老生常談。美國重申其一中政策，清楚警告中國不要輕舉妄動。美國再次講真話！台灣人當然樂觀其言，而一心妄想侵略台灣的中國當然不爽，口出惡言不足為奇。

相對於拜登的保證，台灣今年在包括美國在內很多國家的支持下，仍然不能參加世界衛生組織大會（WHA），國人不免失望。但令人不齒的是，曾任中華民國總統的馬英九竟然又出來反獨促統，說三道四。

相對於拜登的保證，台灣今年在包括美國在內很多國家的支持下，仍然不能參加世界衛生組織大會（WHA），國人不免失望。但令人不齒的是，曾任中華民國總統的馬英九（中）竟然又出來反獨促統，說三道四。（資料照）

馬英九日前說，從過去經驗來看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商。馬英九表示他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，以「外交休兵」的策略和中共協商，得以每年參加世界衛生大會。

馬英九洋洋得意，其實謊話連篇。

我從台灣醫界聯盟到聯合國協進會期間，十多次到日內瓦世界衛生組織（WHO）總部，和台灣鄉親拉布條宣達「TAIWAN FOR WHO，WHO FOR TAIWAN」。每年我都去世界衛生大會旁聽，看我們邦交國如何替台灣發聲，以及中國如何說謊阻撓台灣。

我們清楚知道，只要台灣願意變成中國的一省，用其附屬會員（associated member）身分，台灣老早就像香港一樣，已經進入世界衛生大會開會了。馬英九當年捐了500萬美金，還私底下和中共妥協，才得以進去WHA做觀察員。後來密件出現，才發現原來馬英九和中共協商後，WHO把台灣當成中國的一省，連參加各種會議，都要中國的同意才能通知台灣。這種出賣國家的行為令人不齒，馬英九還在自吹自擂，自欺欺人！

馬英九所說的「九二共識，一中各表」也是騙人的行為。馬英九只有在台灣國內談各表，到了國外只講一中，完全不敢各表。結果讓世界各國認為中國只有一個，就是中華人民共和國，而中華民國已經不存在。何況中共總書記習近平已經明確定調，不再容忍一中各表的九二共識，只要一中，不可各表。因為馬英九在國際上不敢或不願各表，加上外交休兵，各國認為馬英九默認台灣屬於中華人民共和國。世界衛生組織的內部文件更加重這種錯誤認知，連以健康人權普世價值存在的世界衞生組織內，都普遍認為台灣就是中國的一部分。

馬英九這種討好中共、出賣台灣主權的行為，的確讓台灣可以是世界衛生大會觀察員，但參加各種衛生會議還是阻礙重重，真是賠了夫人又折兵，得不償失！

今年台灣又不能參與WHA，馬英九不去指責中國共產黨，反而在下指導棋，要求蔡英文總統應該跟中國協商。馬英九抱著反獨促統祖訓，只會謊話連篇，難道沒有看到2020年總統大選時，台灣人民以817萬票反對九二共識，支持堅持台灣主權獨立？

相對於講真話的拜登，講謊話的馬英九真的讓人看破手腳！

（台灣聯合國協進會前理事長，曾任衞生署長，立法委員， 嘉義市長）

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