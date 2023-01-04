自由開講》認清中共任性「防疫作為」的真相

陳啟濃

在白紙運動後，中共大開防疫大門，中國人世界各地趴趴走。時間先後順序讓許多人聯想是中共對白紙運動的「震撼」、「擔憂」。這是非常錯誤的認知，中共根本不擔心手無寸鐵的平民能起任何作用，而是因為把防疫當成政治工具，作為忠誠度的試探，當作人事上的安排。

毛澤東說不管黑貓白貓只要能抓老鼠就都是好貓，政治上的意涵就是好人壞人能忠誠於我者就是堪用之人。中共治國要培養一批忠貞之士，能對領導人效忠者，從中央到地方綿密的安排布局，才能穩固上頭人的領導地位。

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防疫從來不可能是中共施政的重點，這次全國突然解封，是因為中共已經開完 20大，已經完成忠誠度的測試，中央重要幹部已經布局完成。所以防疫就沒有任何的政治意義，順勢解封能搭上世界腳步，卻也能讓世界大亂。中共希望世界亂，好從中獲取利益。

至於台灣有政黨呼應中共，除了要求全面開放小三通，更質疑政府對中國人來台灣高規格的檢疫作為。這樣的要求除了是裝傻更是無理取鬧，因為中共可以高壓統治整個中國，視人命如草芥，還能讓政權繼續延續。台灣是民主體制，任何政黨執政，都要做好保護人命的工作。在野黨怎可以用中共任性統治的方式，來要求台灣的政府比照辦理。

台灣有政黨呼應中共，除了要求全面開放小三通，更質疑政府對中國人來台灣高規格的檢疫作為。圖為去年底的「還我小三通」遊行活動，由自由廣場出發，經立法院至行政院陳情。國民黨前主席洪秀柱（中）、現任副主席連勝文等人到場致詞。（資料照）

（教育人員）

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