自由開講》慎防國共聯手出賣台灣

陳怡伸

2022年8月10日中國國民黨副主席夏立言率高思博、林祖嘉等人前往中國，可能與中國國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等高官會面。夏立言曾經擔任馬政府最後一任陸委會主委，熟悉重要國安業務，中國對台灣的軍事演習仍在緊鑼密鼓地打壓中，竟然還主動安排前往中國「面聖」，動機令人匪夷所思。

夏立言（中）曾經擔任馬政府最後一任陸委會主委，熟悉重要國安業務，中國對台灣的軍事演習仍在緊鑼密鼓地打壓中，竟然還主動安排前往中國「面聖」，動機令人匪夷所思。（報社合成／資料照、歐新社）

在中國近日對台灣射飛彈、網路攻擊、認知作戰瘋狂出擊之際，藍營人士屢屢以「戰爭沒有贏家，受傷害的都是人民」、「蔡政府挑釁中國大陸，讓台海暴露於戰爭風險下」、「台海一旦爆發戰爭，台灣撐不過3天」等等，配合中國大外宣，在我國內散佈失敗主義，企圖說服國人「唯有向中國低頭，才有活路」、「解放軍無敵，台灣軍隊不堪一擊」。藍營配合中國對台灣的統戰宣傳，企圖弱化我國人民的心防，激化藍營支持者的仇綠情緒，他們口口聲聲在保衛中華民國，依我看來，對國民黨來說，為了從民進黨手上搶回政權，讓「中華民國」送給「中華人民共和國」也在所不惜。

請繼續往下閱讀...

中國認為其勢力遠大於我國，國民黨找它談判，中國必定以不可更改的政治前提、不對等的談判身份及開出極端嚴苛的條件，他們的目的就是在戰略上藐視你，掌握談判主動話語權及詮釋權，先行出手再把談判破局的責任歸咎於你，最後逼你不得不讓步。這種談判模式從一開始，對做為談判對手的國民黨，不可能會談到什麼好結果，只會淪為遭中國利用、做球給中國向國際宣示「中華民國願與中華人民共和國統一」的假象，影響國際對台灣是否有防衛自己決心的判斷。

1949年國共所舉行的北平和談所擬定的《國內和平協定》，當時中華民國代理總統李宗仁對國共隔著長江分治中國南北的局面仍心存幻想，最後沒談成並且國民黨整個談判代表團全部投共。

歷史上面對侵略，綏靖求和政策並不會帶來和平，二次大戰前英國首相張伯倫與希特勒談判並簽署《慕尼黑協議》，最後二戰仍然爆發;北宋為求和平，年年向金國奉上歲貢，最後仍然被金國滅亡，從這幾個歷史的例子可以得到印證。

然而現在歷史似乎在重演，國民黨可能僅僅是為求年底選戰獲得更多政治紅利，竟不顧國家主權，主動投入敵人設下的談判陷阱。雖然中華民國憲法增修條文第5條第5項規定「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」但是因為司法舉證困難，政治風險高，憲法法庭很難使用到本條及憲法訴訟法等相關法律宣告某政黨違憲。這種政黨，只能依賴選民雪亮的眼睛，用選票唾棄他們。

從俄烏戰爭得到的啟示：我們必須展現「為生存而戰的決心」，唯有台灣願意為保衛自己的獨立而戰，才能贏得國際的支持，天祐台灣。

（執業律師、台灣北社社員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法