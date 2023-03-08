自由開講》救命藥等不了 增加健康投資刻不容緩

施妤青

日前國內缺藥問題嚴峻，蔡英文總統於2023年3月2日接見「中華民國醫師公會全國聯合會第13屆理監事暨核心幹部」，高雄縣醫師公會王宏育理事長面見總統時，懇請政府就國民健康應增加健康投資，2020年OECD公布的經常性醫療保健支出占GDP比中，臺灣僅6.1%，而同採社會保險制度的韓國上升到8.4%，提高健康投資的成果在國人平均壽命、癌症五年存活率等皆表現亮眼。越來越多數據顯示臺灣醫療照顧趕不上先進國家。臺灣健保以省錢的方式維持運作，健康投資經費過低導致需求互相排擠，政府應在健保與公衛政策開源，為國民健康提高健康投資，穩固韌性國家富強的基礎。

日前國內缺藥問題嚴峻，蔡英文總統（右）於2023年3月2日接見「中華民國醫師公會全國聯合會第13屆理監事暨核心幹部」，高雄縣醫師公會王宏育理事長面見總統時，懇請政府就國民健康應增加健康投資。（資料照）

然健康投資應須著重於多年來盤駐於國人十大死因之各項重大疾病，據統計癌症已連續40年為國人十大死因之冠，因癌症所損失的生產力及各種社會成本難以計算，其中肺癌死亡率更蟬聯10年之首，有「新國病」一稱。國際醫藥對於抗癌發展越發重視，治療方式不斷推陳出新，屢傳抗癌新藥上市消息，讓癌症已非以往所稱不治之症，惟抗癌新藥療效高但價格亦高。於我國的癌症治療的健保給付項目上仍以傳統化療為主，然而上市抗癌新藥副作用低且存活期高，雖有部分納入健保，有條件由健保給付，如免疫合併化療或標靶藥物，癌友滿懷期待依賴健保絕處逢生，但健保條件過於嚴苛且審核時間漫長，令大量癌友不堪自費重擔而放棄治療，抑或窮盡家產咬牙苦撐，往往陷入要錢或要命的生死抉擇。

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另於肺長壽協會的「肺癌治療滿意度大調查」顯示，適合標靶藥物患者僅54%有健保給付；適合免疫治療或免疫合併療法者僅40%享有健保，明顯可見資源投注不足。臨床第一線治療對延長存活期相當重要，台大癌症中心醫院院長楊志新亦曾公開表示，我國新藥上市太晚、給付審查慢且條件過嚴，用藥標準已大幅落後先進國家。如去年新藥預算半年僅用3%，但癌友、急重症患者卻仍苦等新藥救命，健保一味節流恐漠視患者健康權。

呼籲政府擴大健康投資刻不容緩，尤其是高價高效的新藥，當年以天價上市的C肝口服新藥納入健保給付，隨之投入治療經費擴大給付造福數萬病友家庭，反觀十大死因之首癌症，面臨有新藥上市但缺乏健保資源投注窘境，國家應以改善罹癌患者臨床治療成效與生活品質為重，維護國民健康權。

（藥師）

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