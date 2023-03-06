自由開講》「妳也敢接？」曾銘宗惡習不改這次還性別歧視？！

張天泰

近日，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢時直指財政部長莊翠雲「一般被認為適合當署長或次長」，更稱行政院長陳建仁延攬她入閣是「為了多一名女性閣員」，顯而易見，此為曾銘宗利用立委職權公然進行性別歧視，此舉已引起台灣各界的口誅筆伐，筆者將就曾銘宗「為了女性而女性」雙重標準，兼論女性職場天花板必須敲破之必要性，筆者說明如下。

國民黨團總召、立委曾銘宗（右）上週（3日）在立法院會上質詢財政部長莊翠雲（左），質詢內容引發爭議。（報社合成）

一、「為了女性而女性」雙重標準助長鞏固職場天花板

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早在1986年，華爾街日報華爾街日報 （The Wall Street Journal）專欄便以「玻璃天花板」一詞，形容女性看得到升遷之路，卻容易受到無形的阻礙，這些障礙阻礙了大量婦女和少數民族獲得和確保勞動力中最有權力、最有聲望和收入最高的工作，而這種影響也阻礙了女性擔任高級職位，並使她們作為潛在晉升候選人處於不利地位。而玻璃天花板效應（glass ceiling effect） 係指一種性別不平等的現象。這是一種無形的﹑態度的，或組織的偏差所造成的障礙，使得女性因各種人為因素的牽絆，而無法與男性同儕獲得公平競爭的機會，而這樣的「玻璃天花板」代表了一種歧視障礙，禁止女性晉升到等級森嚴的公司的高層，讓女性無法晉升，尤其是晉升到公司內的高管職位，在過去的二十年裡，在行業和組織中參與度和相關性更高的女性，很少進入高管層，目前女性所遭遇到的職場天花板，一直是國際關注的焦點，國際勞工組織（International Labour Organization）2022年三月發布報告指出，職場管理職的女性占比成長幅度緩慢，依目前增幅而言，要在管理階層達到性別平等，須等待140年的時間，女性職場天花板，會出現所謂合理化「為了女性而女性」雙重標準，給予女性不同的角色期待、不同程度的規訓、甚至是不一樣的評比標準，一方面對投入政治與經濟活動女性使用歧視的語言，一方面給不在公領域角逐競爭的女性們某些獎勵和讚美，這樣的雙重標準和兩面手法，為鞏固獨尊男性的、性別不正義的女性職場天花板。

二、國民黨立委曾銘宗不敢回答的問題

曾銘宗此次公然羞辱財政部長莊翠雲，遭到朝野立委、媒體新聞、社會輿論的一致譴責，民進黨立委范雲直指曾銘宗質詢內容最大的問題在，我國有史以來，是否有任何一位男性部長、男性首長、男性立委，因為「男性」這個身分被質疑是否足以勝任？這個問題曾銘宗無法回答，因為一回答就顯示出其意識形態有大男人主義遺毒，以及被合理化對女性不公不義的雙重標準！

三、曾銘宗質詢公然羞辱官員惡習不改

而曾銘宗此次歧視女性踢到鐵板，自知理虧便回應無意為難不要抹黑，然而，筆者觀察曾銘宗的立委質詢影音，長期以來的語言風格，為彰顯其質詢強勢感，出現沒有讓官員回覆空間的情況，惡習不改，之前出現國民黨團總召曾銘宗不滿，批外交部常務次長俞大㵢「肖仔」（台語：瘋子）的現象，然而立委對官員進行言詞上的公然羞辱、人身攻擊並不可取，立委不會因長期質詢公然羞辱官員，而當選連任，但曾一犯再犯，不知改正，事實上立委可保有問政質詢的氣勢，但不必言語羞辱官員，也不會逼迫官員走到極端要反質詢吵架，導致質詢失焦對問政議題毫無幫助，最後損失為全民的公共利益！

四、放任立委性別歧視言論會造成國民黨流失婦女票

最後，已有越來越多女性在商業、政治等公領域大放異彩，並擔任領導職務，身為立委曾銘宗應助力打破女性職場天花板，而非助長性別歧視歪風，國民黨黨團也須制止曾銘宗合理化羞辱女性的質詢風格，因放任立委性別歧視言論，也會造成國民黨付出流失婦女票的代價！

（教育博士、台北市議員政策顧問、議員候選人發言人）

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