自由開講》國民黨才雙標！為保地方政治家族竟允許酒駕及論文抄襲？！

羅懿盛

以張善政青年發言人頭銜宣布投入桃園第6選區立委選戰的桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰17日才宣布參選，旋即遭資深媒體人黃揚明爆料，曾於2016年因酒駕遭法院判決有期徒刑4個月，且酒測值高達0.76，堪稱近年政治人物酒駕史之最令人咋舌。

邱繼泰隨即以新聞稿道歉，並表示除黃揚明爆料的酒駕紀錄，學生時代還曾有另一次酒駕紀錄，共計兩次，他鄭重向社會大眾道歉，強調酒後駕車就是不對，無從為錯誤行為辯駁，但參選就是「承擔」，若有機會進入國會，會終身擔任酒駕防制宣導義工，並戮力推動酒駕防治法案。

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以張善政（左）青年發言人頭銜宣布投入桃園第6選區立委選戰的桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰（右）17日才宣布參選，旋即遭資深媒體人黃揚明爆料，曾於2016年因酒駕遭法院判決有期徒刑4個月，且酒測值高達0.76，堪稱近年政治人物酒駕史之最令人咋舌。（資料照）

邱繼泰無畏近年反酒駕聲浪執意參選的態度以令人吃驚，沒想到桃園市長張善政對此表示「邱繼泰已公開道歉，事情應該到此為止，如果未來國民黨確定提名他，他還是會支持黨提名的人選」。

過沒兩天，資深媒體人朱凱翔又透過「不演了新聞台」加碼爆料，發現邱繼泰的2019年繳交的碩士論文，從論文題目到摘要到參考文獻，竟與2016年同系研究生雷同。

國民黨無恥紀錄堪稱一絕，桃園市民萬萬沒想到張善政竟然公開表示若國民黨提名，還是可以繼續支持有酒駕紀錄的立委參選人，這形同宣告台灣人民，國民黨這幾年批評民進黨政治人物酒駕只是因為顏色錯了，而不是真心反酒駕。

最令人費解的是張善政去年倚靠林智堅論文事件登上桃園市長大位，面對一位有論文抄襲爭議者，仍一語不發，這不就顯得去年最受社會矚目的論文事件，也不過是國民黨的政治操作嗎？

筆者認為國民黨究竟會不會提名邱繼泰，可作為檢視國民黨是不是與邱家等地方政治家族妥協的標準，若國民黨不濟毀譽提名酒駕與論文抄襲者，代表國民黨維護地方政治家族的心，更甚為國舉才，這樣的政黨就應該在2024的關鍵時刻讓他們被掃除殆盡，以免繼續禍國殃民。

（桃園市退休教師）

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