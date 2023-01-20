自由開講》下一步「萬安鳳梨酥」？ 蔣萬安需警戒馬屁文化腐化市政

張天泰

杜斯妥耶夫斯基曾明言：「世界上沒有比說真心話更困難的事，但也沒有比逢迎拍馬更容易的事。」，然而，蔣萬安新科台北市長剛上任，卻接連出現贈台北燈會禮盒卻印全家福、消防局禮堂佈置「台北萬安」、北市春聯有「萬安」，等馬屁文化的復辟，也被台北市議員王世堅反諷「乾脆在市府立蔣萬安銅像」，王世堅的反諷有其論據，因馬屁文化是治理腐化的徵兆，會引發災難，特別是之前未有擔任縣市首長經驗，目前新手上任仍仰賴李四川裁示，被譏諷「小孩開大車」的蔣萬安市長，更須小心檢視，而筆者將說明如下。

日前台北市議員林延鳳踢爆，台北市長蔣萬安致贈給台北市議員的餅乾禮盒，外包裝是2023年台北燈會宣傳，裡面卻有蔣萬安一家人的照片。（圖擷自林延鳳臉書）

一、中共搞獨裁者崇拜而潰敗腐化

中共搞政治偶像崇拜，為獨裁者個人仰慕神話的意識形態，迎來的卻是不斷災禍人民的慘痛教訓，殊為諷刺，中共以最高領袖為核心的專制極權體制，和「訊息鎖國」的愚民政策，更加惡化馬屁文化侵蝕政治的速度，近者有習近平，已出現中國高官出版《平安經》拍習近平馬屁，呼喊「人民領袖愛人民，人民領袖人民愛」等拍馬屁口號，習因馬屁文化的腐化再加上治理上剛愎自用，導致中國在防疫和經濟的潰敗，而習近平在馬屁文化造神，正是模仿毛澤東，最早毛澤東被馬屁文化形塑成「共產黨和中國的救星」，是「中國有史以來最偉大的革命家、政治家、理論家和科學家」，並寫入中共黨章，在《毛主席語錄》「句句是真理，一句頂一萬句」的吹捧下，被推向極致，但馬屁文化導致治理腐化，也招來「大躍進」與「文化大革命」的重大災難。

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二、台灣在民主化前曾受馬屁文化的負向影響

國民黨政府初來台灣對內政肅異己、對民間則是啟動有系統的拍馬屁文化的荒誕行徑，當時每年十月三十一日也就是所謂的總統蔣公華誕，政府控制之下的電視台和廣播電台就播放「領袖、領袖、偉大的領袖、你是大時代的偉人、你是大時代的舵手...........」，歌頌這位「民族救星」，而當時蔣介石每年在紀念辛亥革命的雙十節發表講話，演講結束之後，他身旁的各級官員就會立刻舉拳高呼「蔣總統萬歲、萬歲、萬萬歲」。

三、馬屁文化必然帶來腐敗災難 蔣萬安不可不慎

最後，有句俗諺：「千穿萬穿馬屁不穿」，所以中共仍被效忠式馬屁文化所控制，這樣效忠式馬屁文化甚至產生了相關的特色商品，包含「習酒白酒」（拍習近平馬屁）、「岐山醋」（拍王岐山馬屁），蔣萬安下一步是否要學「萬安鳳梨酥」？總之，馬屁文化只會滿足小人的慾望，導致握有實權的領導者失去理性的批判思考能力、判斷能力，加速國家腐敗，甚至帶給人民巨大災難，剛上任的蔣萬安市長，不可不謹慎以對！

（政治工作者、教育博士）

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