自由開講》為什麼這次南投人應該選蔡培慧？！

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南投縣這麼多年以來進步遲緩的速度在台灣可說是名列前茅，我在南投生活了30幾年，一直不覺得南投縣遲緩的進步是什麼大問題，甚至覺得這是正常的，一直到最近這幾年有了在南投公部門工作的經驗，再加上最近幾年台灣政治對立越來越嚴重，我突然感到很難過，因長期政治的對立而忽略了南投縣領導人或民意代表該有的理念和專業，進而讓南投失去了進步的動能。

圖為這次南投立委補選，民進黨派出蔡培慧（左），國民黨則推派前縣長林明溱（右）。（資料照）

並不是希望大家都選民進黨，事實上過去也曾有過民進黨執政，但施政模式和國民黨差不了太多，我認為南投縣民該做的事是放下藍綠的成見，重新評估候選人，根據我過去的觀察，林明溱整體來說有比前幾任縣長好一點，但做法仍然和過去如出一徹，著重於與地方勢力關係的經營，內政傾向無為而治，無論是社會福利、公共建設、農業發展甚至是他最重視的觀光，都沒有什麼太大的突破，宣傳能力倒是進步很多，確實有些活動辦的不錯，有幾樣工程有達到效益，但更多的是不符效益的建設（例如竹山的天空之塔）和不管事導致的例如垃圾、廢棄物問題等等。

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到底蔡培慧當了立委能夠有什麼改變嗎？畢竟立委並沒有行政權，但立委涉及訂定法律，能起到相當程度監督行政的功能，蔡培慧的專業在於農業，和南投縣的屬性也穩合，而林明溱專業偏向觀光，但過去做的事包括擔任集集鎮長時的違法小火車、縣長時期想要讓清境違建民宿合法化等，可以看出林明溱法治觀念相當薄弱，不太適合擔任立委。

真心希望南投的選民們可以回歸理性選擇候選人，台灣是民主社會，你想選誰都可以，但如果我們能好好的判斷人選，選賢與能，說不定有一天我們可以很驕傲的說我是南投人。

（國防事務研究者）

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