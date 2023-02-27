自由開講》蔡正元帶風向「疑美」可見國民黨驕兵心態已現！

張天泰

近日，前立委蔡正元在個人臉書和中天電視台等管道，引述隸屬於俄國官媒的美國網路人士推文，指稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，然而卻遭到美國在台協會（AIT）打臉，AIT表示美國對台灣的承諾「堅若磐石」，接續蔡正元引用的美國媒體人嘉蘭尼克森（Garland Nixon），被證實是俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團，而連國民黨主席朱立倫也回應「不要說謠言」，筆者認為朱立倫需公開譴責蔡正元帶風向疑美論謠言，以正視聽，說明如下。

前立委蔡正元近日引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫。但國民黨主席朱立倫則打臉「不要說謠言」！（資料照）

一、蔡傳疑美論謠言自亂陣腳 呼應中共認知作戰

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中共對台灣認知作戰為四大目標，分別為1.「武力恫嚇壓制國人」、2.「挑撥離間台美關係」、3.「減緩國際社會對台灣聲援」、4,「離間台灣百姓對政府的不信任」，而蔡正元的疑美論謠言正合於中共對台認知作戰上述第二、第三、第四點，而蔡所謂白宮「毀滅台灣」計畫的來源，是來自俄羅斯官媒，是一個受到國際認證散播錯假訊息的大外宣組織，而俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團更曾因在俄烏戰爭中傳播假訊息，2022年已遭加拿大政府制裁，蔡正元至今死不悔改，回嗆民進黨小狗仔有什麼證據說他造謠，但事實擺在眼前，蔡正元傳疑美論是謠言，且蔡傳疑美論的真正目的是什麼？ 也需要誠實說出來，不是傳謠言翻車後，以為鬥嘴噴噴政治口水就了事！

二、謠言必傷害台美關係 驕兵必敗國民黨已現驕兵心態

驕兵必敗，國民黨迷信勝負，連續幾場選舉因選民對民進黨執政失望，國民黨因而連打幾場勝仗即流露「驕兵」姿態，甚至放任蔡傳疑美論亂帶風向，內部為分配政治利益你爭我奪，卻忘了台美關係為2024大選的勝選關鍵，此事件已讓AIT發布聲明，重申40多年來，美國的「一中政策」一直以「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導，美國將維持足夠能力，抵制任何可能危及台灣人民安全、社會、經濟制度的力量，或其他形式的脅迫，而蔡傳疑美論亂帶風向的行為，也會負向影響台美關係。

三、知恥近乎勇 朱立倫需公開譴責蔡正元

行文至此，蔡正元仍做民進黨小狗仔有什麼證據說他造謠等胡鬧式回應，像不成熟孩子做錯事以為轉移目標可卸責，此次蔡以為引導「疑美論」、「仇美論」可助國民黨，但此亂帶風向行為被揭穿，國民黨選舉必付翻車代價，知恥近乎勇，朱立倫需公開譴責蔡正元帶風向疑美論謠言，自亂陣腳破壞台美關係的做法，也可避開民進黨批評國民黨被看破手腳，先讓蔡正元扮演黑臉、再讓朱立倫扮演白臉的兩面手法，以免國民黨選舉因此愚蠢自傷行為，付出翻車代價！

（政治工作者、教育博士）

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