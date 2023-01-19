自由開講》資安漏洞已成系統性風險，是台灣不可忽視的生存危機

邱志偉

上週我才針對健保資料外洩問題，呼籲有關單位必須成立專責機關處理資安。沒想到接連數日，又出現國安情資外洩，連許多涉及國安情蒐的基本資料都遭外洩，這已經是冰凍三尺非一日之寒所能形容。過去，我們就曾被五眼聯盟（Five Eyes）提醒有59萬筆公務員個資遭外洩，如今要補的破網似乎越來越大。我認為，若台灣的情資外洩問題，已成為系統性常態，不排除國會應該成立專門的特別委員會或工作小組，針對情報、資安問題做常態性的監督，確保我國的資安問題有被認真對待。

圖為民進黨立委昨（18日）召開「資安即國安！重大資安漏洞頻傳沒人管？」記者會，呼籲政府重視國人資安問題。（洪申翰辦公室提供）

首先，我們必須正視一個問題是，這些資安事件的本質為何？到底是有心人受不了金錢誘惑，盜賣台灣的個資？還是有人因為對政府不滿，對國家忠誠有異，不管是軍方或公務機關，有政府或軍方資訊人員投共？抑或是單純我們國家的資訊防護能力太弱，不但輕易能被人植入木馬程式，甚至駭客可以侵入電腦系統竊取個資？上述問題的本質，究竟是其中一點，還是全部相關聯，政府調查都必須釐清。

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再者，有關於資安危機，我建議萬不可只交由各單位自行調查，或是只將責任推給數位發展部。我認為既然是上綱至國安問題，建議應當交由總統主持的國家安全會議，針對資安系統性的危機問題，不只將數發部找來，更要將國安局、調查局、國防部、衛福部等相關部會通通找來開會，行政院也應該派一位專責資訊的政務委員出席，共同找出國家資安的漏洞。甚至必要時，若這是外國駭客有意所為，外交部及警政署、移民署、陸委會等管理外國事務、出入境相關事務的官員都必須一同出席研商解決機制。未來，是否要考慮針對有駭客相關情資的外籍人員，一律禁止入境台灣。目前歐盟已啟動類似的立法，台灣也應當思考跟進。

等國安會做出調查結論之後，建議總統應該要針對立法問題、技術問題以及目前行政上出現問題，向國人清楚說明。主要是政府手上握有人民太多個資，除健保外，還有許多勞保投保紀錄，這些網頁的維護工作、資安品管程度，都令國人擔憂。還有涉及國安軍警人員的個資，現在已讓多少現役人員受害，有沒有人已被盯上的問題，都必須徹查，我認為只有總統出面說明，才能安國人之心。

最後，我認為立法院應該思考設立一個針對資安、情報管理的專責委員會，定期監督政府處理相關問題的程序，解決問題的進展。目前專責處理資安問題的數位發展部是放在交通委員會，國安局、國防部是放在外交國防委員會，調查局則是司法及法制委員會。但針對資安及情報外洩問題，經常被分散至上述不同委員會，監督效果甚差。我認為應該另外成立一個專責委員會，並將牽涉相關問題的各部會與單位，全部整併至這樣的專責委員會中，專注處理台灣當前的危機。

我上週就曾撰文呼籲，資安問題會動搖我國盟友對我們的信任度。如今問題已經不單只是健保，甚至到軍情都疑似外洩，就必須要趕緊的痛定思痛，盡速補破網，必要時向外國的專業機構請益，甚至成立獨立的資安署處理問題，都是可思考方向。我們常說台積電等科技公司是台灣護國神山，總感覺台灣的資訊科技實力領先全球，但往往提到資安，台灣卻彷若第三世界。該是時候好好的面對台灣的生存危機，找到解決之道，除了呼籲「資安即國安」外，一定還能做的更多！

（立法委員）

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