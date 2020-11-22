自由開講》「暫緩換發數位身分證」再進一言

陳慶坤

數位身分證資安議題，行政院秘書長李孟諺依然重申其資安無虞，並表示目前世界已有一百二十八國家使用數位身分證。殊不知這些國家有哪一個國家像台灣這樣的處境？台灣外部面對中共以國家之力養網軍駭客攻擊；並積極武力犯台謀我日深，兩岸現況有如「準戰爭狀態」。其次在台灣內部有統派與第五縱隊（匪諜），隨時虎視眈眈尋找政治破口，瓦解台灣社會防禦力量。因此即使一百個國家沒有問題，但在台灣會是問題所在。

為此在民進黨中常會，蔡英文總統對此議題表態：「認為應好好因應資安問題，不要在不安全的環境下上線，不是找幾個駭客來測試一下就沒事」。蔡總統道出魔鬼出在細節裡！號稱捍衛人權、反對中共數位極權主義的民進黨政府，為什麼非要現在冒這麼大的風險？

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日前，林宗男、李忠憲、何建明等教授發表評論指出，台灣將發行的數位身分證，暗藏大規模監控功能，功能完全與中共在中港澳發行的數位身分證同步，具有RFID功能（eID+RFID）。民進黨立委范雲指出，來自中國資安攻擊，手法包括入侵政府資訊供應商、滲透政府委外廠商、在中資電子產品中留下後門等。數位身分證相關承包廠商與中國政府的關係仍存有疑慮。推出與中國相同規格的數位身分證，台灣恐瞬間變成數位極權國家？

民進黨立委范雲（中）、台灣人權促進會於本月17日召開「數位身分證（eID）恐為中國滲透破口沒有專章法律和專責機構前必須暫緩」記者會。（資料照）

若是說民進黨政府目前面對三大問題：1.開放美豬進口；2.中天新聞台不予換照；3.推動新式數位身分證。萊豬進口無論在現實或學理上均站得住腳，國民黨的操作顯然企圖阻止台美關係深化的發展，意圖導向親中的策略；中天不予換照，只是阻絕一小部分被染紅的媒體，保護台灣言論自由不受到紅色中國的箝制。這二者即使在國民黨與統派的激化下，大致上無傷台灣人對民進黨的支持。

至於第三者確實會影響到民進政府的威信，不可不小心應對；更何況，數位身分證沒有換發，台灣人的生活不會很痛苦，台灣的經濟發展也不會因此落後全世界。誠如蔡英文總統在民進黨中常會議中有感而發表示：「未來幾個月事情應該滿多的，也面臨到一些變局。」所以要求民進黨「沈著應對」。那麼，暫緩發行數位身分證，將政府的力量投注在前面二個工作上，應該是明智之舉，也是立於不敗之地的良藥。

（大學助理教授）

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