自由開講》從防止中國勢力入侵談數位晶片身分證New eID

陳逸南

蔡英文總統出席調查局「全國安全防護工作會報」，指示全國安全防護策略，第一是盤點保護對象，包括關鍵基礎設施等。蔡總統強調，「各機關都要本於權責自行做好防護工作，才不會被滲透的力量侵擾，尤其是讓國家及社會運作的基礎設施必須要做完整的防護，避免國家運作被癱瘓」。

內政部與中央印製廠進行中的數位身分識別證New eID，就是攸關全民的關鍵基礎設施。未料，標案經過輾轉分包，將空白身分證與個人化印製設備（含系統）交由不同境外廠商製作。

請繼續往下閱讀...

內政部正推動換發新版數位身分證。（圖擷取自內政部網站）

據悉，目前政府採購的個人化印製設備（含系統），主要是Datacard系統設備MX 8100與MX 6100。MX 8100將個人資料與照片列印在空白身分證上，完成個人身分證。MX 6100則是進行晶片品檢、晶片格式化及金鑰對產製。

經搜尋「中國政府採購網」，發現上海市社會保障卡（相當於台灣健保卡），是使用Datacard MX 8100進行個人化製卡作業。

此外，依照二零一五年中國航天為發行可轉換公司債所公告的公開說明書記載，「本專案硬體投資主要用於研發所需硬體及研發測試辦公工具購買」其中包含七台Datacard MX 6100，每台購買金額人民幣二百六十一萬元（依當時匯率計算，大約為新台幣一千三百萬元）。姑且不論，台灣因輾轉分包，也許可能比中國航天購買價格貴出兩三成？

更令人憂心的是，中國航天原為中國國防部第五研究所，僅僅為了研發，中國航天就買七台Datacard MX 6100 晶片品檢及金鑰對產製設備系統。台灣剛好這麼湊巧，竟然要買中國航天已練兵四、五年的同款設備系統？

《自由時報》報導〈學者：新式身分證恐釀資安危機／關鍵「私人金鑰發包民間廠商處理 晶片、系統將成駭客攻擊對象〉一文指出：「儘管政府要求承包廠商到中央印製廠產生私人金鑰，但廠商如果掌握關鍵技術，到其他地方重製並非難事，『考量目前兩岸處境，恐將成為國安危機。』」

「各機關都要本於權責自行做好防護工作，才不會被滲透的力量侵擾，尤其是讓國家及社會運作的基礎設施必須要做完整的防護，避免國家運作被癱瘓。」

蔡總統的殷切囑咐，至心亟盼有關單位都能聽得見！

（台灣北社理事）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法