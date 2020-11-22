自由開講》大學社會責任和雙語教育攜手超前部署 共創2030雙語國家雙贏未來

吳麗英

行政院近年來制定了「2030年雙語國家」標竿政策，目的在「培養臺灣走向世界的雙語人才、全面啟動教育體系的雙語活化」，在此一重要政策擘畫中，台灣大專院校可從「社會企業責任」觀點出發，提供相關資源投入地區「K-12（從幼稚園到高中）學校雙語教育」，相信定能超前部署，加速台灣於2030年達到雙語國家的目標。

根據統計，至108學年度止，我國共有160所大專校院，其中近100所大學有外語相關科系，這些大專院校外語相關科系，是國家推動2030年雙語教育重要資源。由於近年來企業「社會責任」概念，已由企業界蔓延至高等教育場域，在教育部主導下，大學社會責任（University Social Responsibility, USR）是各大專校院念茲在茲、踴躍參與的高教深耕重點項目。具體作法從偏鄉社區服務、再造，到新住民醫療服務和社會融合等，都可經由大學社會責任項目來執行，不僅實踐「社會責任」概念，也促進政府相關政策推動。

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在大學社會責任架構下，2030年雙語國家藍圖成為大專院校外文相關科系可以投入之項目。我所服務的文藻外語大學，長期致力語言（英語）教育及校園國際化，近年來也結合大學社會責任理念，積極致力於雙語教育在國民教育中的推展，相關作法可提供作為參考。首先，外文相關科系除了原有小學英語正規師資培訓課程，文藻大學過去兩年搭配教育部雙語研究計畫、及統一集團企業社會福利慈善事業基金會贊助，在高雄市左營區一所學生人數約200人的國民小學，選定「生活」與「綜合活動」兩科非英語科目，以英語進行每周一堂課程教授，雖然雙語教育基本原則並非獨厚英語，有鑑於英語為全球第一的通用語（lingua franca），因此，所謂的雙語教育幾乎是英語教育加上一個國家的通用語教育。

此外，大專院校和中、小學合作以英語教授相關科目，除學生受惠之外，中、小學教師也可從中獲得相關語英語教學經驗。例如文藻的作法是教學助理會與科目任課老師共同備課、開辦雙語師資教學工作坊；相關課程設計也從108課綱單元出發設計。上述相關合作規劃，不僅展現大學積極投入雙語教育態度，更體現了大學社會企業精神。若台灣大專校院外文及應用英系所均能更積極投入社區所在中、小學的雙語教育，2030雙語國家政策必能加速達成。

社會教育及社會責任是大專校院責無旁貸工作，為幫助台灣在當前經濟、文化及教育全球化快速變動的浪頭上站穩腳步，接軌國際社會，雙語國家政策的推動實有迫切動員必要。而大專校院如何將大學相關外文科系中可提供的資源、結合雙語國家政策推動，將是2030年雙語國家政策落實及達成的重要關鍵，也是國家和大學兩造雙贏的契機。

（文藻外語大學英國語文系副教授兼系主任）

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