自由開講》台灣從來不是中國的一部分：愛吃誠實豆沙包vs愛吃車輪紅豆餅

洪昱睿

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）日前接受專訪時指出「台灣從來不是中國的一部分」，完全是一句合情、合理、合法的大實話；不過此語一出，不只令台灣的統派、自稱中華民國派玻璃心碎滿地，更意料之中地是中國政府被踩痛處的氣急敗壞，而中國政府的反應，也打臉了前總統馬英九與前國安會秘書長蘇起至今仍老掛在嘴邊，虛幻而自欺欺人的「九二共識，一中各表」。

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）（彭博）

從歷史脈絡面來看，台灣本就不屬於中國。現今中國領土上的古代帝國、王朝勢力來到台灣大約始於元帝國，後有大明、鄭氏南明及大清。第一，這些政權勢力都沒能控制台灣全土。第二，這些「國度」的名字，沒有一個叫「中國」或可以簡稱為「中國」的。

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從法律層面來看，第二次世界大戰結束，盟軍委託國民黨蔣介石政權前來台灣代為接管，但僅為接管，非將台灣贈送給中國（中華民國）。開羅宣言不具法律效力，舊金山和約及中日和約則都未觸及台灣主權歸屬。國共內戰本與台灣無關，然國民黨蔣介石政權一路敗北，流亡到台灣後卻似乎「順理成章」般地「佔地為王」。

至於中國共產黨所建立的中國（中華人民共和國），在歷史、法律等任何層面都與台灣毫無淵源，甚至毛澤東也曾支持台灣獨立。試想一個建國至今從未統治過台灣的政權，憑甚麼主張台灣是其一部分？這就叫做「於法不符」、「於理不容」、「於情不合」！

共產中國與世界各國建交時都會要求對方必須承認「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分」的所謂「一中原則」。然而多數國家只承認前兩段，對於中國自稱擁有台灣的主張，是採取「戰略模糊」，並不直接「承認」，只是「理解」或「尊重」中國片面的主張而已，美國就是這個樣子，只表示「認知和瞭解」（acknowledge），所以美國並沒有承認「一中原則」（One China Principle），而是實施「一中政策」（One China Policy）。

真實的國際情勢和中國政府的鴨霸態度擺在眼前，筆者相信馬英九等人不會不明白，為何總是和中國政府一樣喜歡睜眼說瞎話呢？難道是因為龐培歐喜歡吃的是「誠實豆沙包」，而馬英九喜歡吃的是「車輪紅豆餅」嗎？

前總統馬英九（資料照）

（外語工作者）

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