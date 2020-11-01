自由開講》還原蔣介石是「轉型正義」的重頭戲

陳啟濃

很多人忘了10月31日是「蔣公誕辰」，屬於四、五年級生共同的節慶回憶，除了要唱紀念歌，遊行、呼口號等都是指標活動。蔡英文政府推動「轉型正義」，卻遺忘了對這位為何要推「轉型正義」的「罪魁禍首」給予明確的歷史定位。難怪還有不少人愚昧的稱讚蔣公守護台灣，免於受到共產黨的赤化。

圖為蔣介石銅像。（資料照）

「轉型正義」應該交代的歷史真相，除了蔣介石非但不是民族偉人、世界救星，他的人格、行事與野心，卻是造成中國與台灣20世紀極大的災難，絕非用動亂時代「難免的非常作為」可以做交代的。他一生只有短暫的受過日本的軍事教育，年幼就混跡在黑道市集，存的是掌握權力的野心。非但家庭價值不是他看重的，玩世不恭成了常態，最後還為了權勢締結政治婚姻。蔣中正常以中華道統的傳人自居，卻沒有先聖先賢「齊家治國平天下」的風骨。

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在他的眼光中豈止有家國的存在，除了家庭價值不重視，他也是喜歡玩弄權力，掌控權勢，致人民死生與國家安危於度外的十足投機分子。他不尊重人才，行政長才的吳國楨，被他排擠到離開風暴，遠走美國；軍事專家的孫立人，一生被他軟禁，救國救民的志向無法施展。

他為了權力，永遠不擇手段。北伐時利用黑道杜月笙殺人放火，承諾讓黑幫在上海販賣鴉片。為了剷除異己，他也可以利用黑幫殺人，因為他自己也曾拜在上海黑幫黃金榮門下，這只不過是他習慣的政治殺戮。

到了台灣，更是把中國大陸的失利，完全的顯露在對台灣的整肅、清算與迫害的高壓統治。那怕當時的台灣，在經過日本50年的統治，人民素質高於中國，深具法治觀念，社會治安良好，沒有戒嚴進行白色恐怖的必要，蔣中正還是為了自己的地位穩固進行長期的獨裁統治。

蔣介石的歷史定位，應該列為台灣「轉型正義」的最後重頭戲。台灣人無法認清蔣中正的真面目，還是有人視他為偉人的「蔣公」，不僅台灣歷史不明不白，千千萬萬名為台灣民主犧牲付出生命耽誤前途的前輩，依然含冤受辱，罪名不得洗清。讓台灣人認清蔣介石，是政府的責任，更是教育的應為！

（教育人員）

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