自由開講》中國國民黨欲置「台灣」於何處？

陳慶坤

中國國民黨主席江啟臣希望藉由光復節，討論、重新審視對於中華民國與台灣的關係。但他隨即下定論：「唯有中華民國持續存在，才是消弭台獨的唯一出路」？很顯然討論與重新審視是幌子，最主要是要「消弭台獨」捍衛「中華民國」。國民黨黨團總召林為洲拋出中國國民黨黨名「去中國」議題，引發國民黨內強力反彈，黨主席江啟臣隨即切割，可見一斑。

國民黨主席江啟臣。（記者廖振輝攝）

日前「推動國家正常化」的民調結果，針對國家認同議題，若只能在台灣人與中國人中擇一，高達86%的受訪者認為自己是台灣人，僅2%認為自己是中國人；甚至日前一份最新民調問到若中國主動出兵攻打台灣，願意為台灣而戰的比例高到77.6%。台灣智庫副執行長董思齊指出，台灣歷經三次政黨輪替使得國家認同逐漸定型，認同台灣成為全民共識。

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事實上，在台灣主體意識逐漸凝聚的過程，國民黨這些徒子徒孫不是不知道這個趨勢，而是中華民族深根蒂固的「寧與外人也不予家奴」的心態。使得中華民國簡稱「中國」，順理成章與共產中國「台灣是中國的一部分」產生充分且必要的條件連結。則此，這個依附在台灣的中華民國勢必與台灣形成矛盾、分裂的存在！

不幸的是，屬於國民黨中華民國的存在，就有永遠演不完藍綠惡鬥的荒謬劇。造成這個國家與土地、人民分離，扭曲著我們的國民教育與人格思想，教師很難對下一代台灣人說明我們的國家是什麼？我們的國家在哪裡？國家與土地、人民分離，社會人格在被撕裂、畸形的意識形態下難以形塑自我文化，精神文化顯現出漂泊無依的被殖民、逃難文化。這才是台灣人真正的悲哀！

中國國民黨欲置「台灣」於何處？國民黨主席江啟臣告訴年輕人：「我們在想什麼？我們要做什麼？我們希望國家社會的未來是什麼？」好像是要一番大澈大悟的宣示，結果竟然是「要台獨的去找蔡英文，要捍衛中華民國的來找我！」真是令人傻眼？中國國民黨到台灣從頭騙到尾就是「騙」，繼馬英九「九二共識，一中各表」也是騙之後，「我們希望國家社會的未來是什麼？」國民黨主席江啟臣是要端出什麼騙術，結果是消弭台獨繼續欺騙台灣人？

（大學助理教授）

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