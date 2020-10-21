自由開講》「台灣光復」的騙局與「竹篙湊菜刀」的國民黨史觀

洪昱睿

國民黨將在二十五日舉辦「台灣光復七十五週年」系列紀念活動，該黨文傳會副主委鄭照新、主委王育敏、智庫研究員盧宸緯分別表示，台灣光復代表「台澎金馬」同胞擺脫殖民統治、脫離次等公民地位，十月二十五日象徵台灣「回歸中華民國版圖」、活動將回顧台灣光復時的社會情況、台灣因為光復而擁有自己主體性等等。其實這一系列的談話——都是歪曲歷史且無法律基礎的。



首先，金馬地區如今雖和台灣是緊密相連的關係，但可從未受日本殖民統治，算是中華民國的「固有領土」。其次，台灣從來沒有發生過「回歸中華民國版圖」的事實，日本戰敗投降並未將台灣主權移交中華民國，在中華民國建立一直到一九四五年之間，中華民國從未統治過台灣；第三，中華民國政府流亡台灣後，有相當長的時間，各種官職、考試的員額專門分配給外省族群，台灣人的地位依舊是「次等公民」。

繼中共宣稱擴大慶祝「台灣光復」後，國民黨亦將在二十五日自行舉辦「台灣光復七十五週年」系列紀念活動。（資料照）



最近因對岸的中國也要搞擴大「慶祝台灣光復」活動，可能因此激發了國民黨的對抗意識、意圖與中國爭奪話語權，才策劃了上述的活動；但其「竹篙湊菜刀」、「黑龍轉桌」的歪曲歷史步數，卻與並未統治過台灣的共產中國並無二致。而在法律面，國民黨用來唬弄台灣人的「開羅宣言」也是一場騙局，因開羅宣言只是一份無與會代表簽字、無法律效力的新聞公報，並非國際條約。



國民黨批評蔡英文總統切割中華民國「大陸時期」的歷史，實則不然。所謂大陸時期的中華民國政府，還曾在日本統治時期的台北設立過總領事館，可見大陸時期的中華民國也承認台灣並不屬於中華民國。而蔡總統的「中華民國台灣」說法，則是國家組成骨幹與現行政府體制的結合，偏中間路線卻也保留彈性，因為台澎金馬的未來仍將是必須由住民自決的。



（外語工作者）

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