自由開講》10月25號是什麼日子？

蕭嘉弘

國民黨表示今年將擴大慶祝「台灣光復節」，似乎在配合對岸今年大肆慶祝光復節的舉動；代表兩黨真的地下溝通管道良好？還是中國國民黨已變成中共的在台附隨組織，淪為不折不扣的「中共代理人」？

繼中共宣稱擴大慶祝「台灣光復」後，國民黨亦將在二十五日自行舉辦「台灣光復七十五週年」系列紀念活動。（資料照）

一如1949年中華人民共和國成立時，台灣自始就不是它管轄的領土，1945年的「台灣光復」，又與當今的中國何干？中國要繼續精神分裂，歷史時空錯亂的亂搞，且愈搞愈大、愈陷愈深下去？中國國民黨在台灣要傾全黨之力，辦回顧和自爽的「台灣光復節」，是他家的事，但更該嚴格表明，這是我們的「中華民國的台灣光復節」才行，端正視聽，回應民意，維持基本尊嚴和話語權。

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蔡總統另有公務，當天將不出席中國黨的活動，也受邀的陸委會更直接打槍，表明無參加的規劃，值得稱讚。以往張燈結綵的「台灣光復節」已在國共不斷裡應外合，聯手操弄下，漸漸變質成了「中國光復節」，這是已備受中國打壓的台灣人民所不願見到的，當然也不想去慶祝！

對於這「中華民國託管始政日」，台灣近代史上最重要的一天，台灣政府也該有自己的紀念方式，例如呈顯史實，展出當時中國軍狼狽登陸台灣的歷史畫面或影片，這對許多老一輩的台灣人仍記憶猶新，建立自身的台灣島史觀和話語權，共同回顧，紀念和省思，以賦予10月25號新的歷史意義。

（台北市民）

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