自由開講》國民黨擴大「台灣光復節」的騙局？

陳慶坤

為了凸顯「台灣光復」的意義以及國民黨早年建設台灣的貢獻，國民黨今年將擴大紀念台灣光復節，加深國民黨與台灣連結，企圖讓民眾了解一九一二年與一九四九年的中華民國的差異，搶回「中華民國」話語權？

中國國民黨隨著中共之後宣稱，今年要擴大慶祝台灣光復節，黨魁江啟臣說是要「省思台灣光復的意義」。（資料照）

過去黨國戒嚴體制教育宣傳下，被認為一九四五年長官公署接收台灣，台灣已成為中華民國的領土，這是故意誤導所造成的錯誤認知。是年十月二十五日依照盟軍最高統帥麥克阿瑟發布的《一般命令第一號》，中華民國將領代表同盟國接受在台日軍投降，其實這只是代表同盟國軍事「佔領台灣」，也就是只接收「統治權」但沒有「主權」。

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然魔鬼出在細節裡，中國國民黨隨即在舉行受降典禮後，臺灣警備總司令部全體官兵在台北公會堂前的牌樓前合影；在照片中可以看到正中央寫著「臺灣光復」，左半邊掛中國國民黨黨旗，右半邊掛中華民國國旗。國民黨政府片面聲稱這是光復臺灣，其「佔領統治」台灣的企圖昭然若揭。事實上，根據國際法，在國際合約（也就是和平協定）未簽訂前這只是佔領行為；更何況日後在《舊金山和約》和《中日和約》都從來沒有聲明把台灣、澎湖的主權轉移給中華民國。就這樣台灣人被國民黨欺騙七十餘年！

圖為1945年臺灣警備總司令部全體官兵在台北公會堂前的牌樓前合影；在照片中可以看到正中央寫著「臺灣光復」，左半邊掛中國國民黨黨旗，右半邊掛中華民國國旗。（維基共享）

除了上述的真相之外，大家以為國民黨大張旗鼓消費「台灣光復」系列活動，是企圖奪回中華民國的論述權？其實真正的司馬昭之心，是兩岸共唱「一個中國」的陽謀。因為中共當局近期正準備大肆慶祝「台灣光復七十五周年」，根據媒體報導是由政協主席汪洋主導，國台辦發言人朱鳳蓮將光復節定調為「台灣自古屬於中國領土」，強調「推進祖國和平統一進程」具有重要意義。軍方背景的國台辦前副主任王在希，認為應該以「北平模式」解決統一台灣；也就是一九四九年初共軍兵臨北平城下，逼守城的中華民國陸軍二級上將傅作義「和平移交」北平。

中共當局近期正準備大肆慶祝「台灣光復七十五周年」，根據媒體報導是由政協主席汪洋（中）主導。（路透社）

因此，當國共兩個兄弟黨都刻意大力操作光復節，無疑是兩黨「大內、外宣」齊發，配合中共對台灣進行政治鬥爭與操作；「木馬屠城」從城堡內部攻破城堡，中共欲以不戰而屈人之兵，減低武統台灣成本的如意算盤。「傅作義」所象徵的不正是國民黨那些統派與虛偽綏靖主義者內應的第五縱隊？這才是國民黨擴大台灣光復節的騙局！

（大學助理教授）

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