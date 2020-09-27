自由開講》國民黨將美豬當「毒」豬的企圖何在？

陳慶坤

自從蔡英文總統宣佈放寬美國含萊劑豬肉進口以來，國民黨為了反對台美夥伴關係的深化，開始醜化美豬的政治操作；馬英九痛批，總統蔡英文的決策：「一黨專政、一人獨裁」；國民黨主席江啟臣更指出美豬瘦肉精問題，有70%民眾反對？中國國民黨鋪天蓋地的攻訐企圖何在？其真正的目的是：1.打亂目前從所未有的台美關係；2.舉全國之力「美豬公投」，企圖重製公投綁大選製造亂象；3.逐漸被邊緣化，提升低迷不振的聲量。

國民黨將美豬形塑為「毒豬」，加以大肆宣揚引意欲起民眾恐慌。其實很淺顯的道理，若是美豬有「毒」美國人不是早就死光了嗎？立委蔣萬安批評政府開放美豬，遭蘇揆反駁「你在美國吃豬肉，有出事嗎？」蔣萬安顧左右而言他頓時語塞。顯然國民黨「毒豬」策略企圖擾亂台美關係，增加與共產中國連結的籌碼做出貢獻，將台灣置之於危險的境地！

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國民黨將美豬形塑為「毒豬」，加以大肆宣揚引意欲起民眾恐慌。圖為立法院新會期於本月18日開議，行政院長蘇貞昌到院進行美豬美牛專案報告等案並備詢，國民黨立法院黨團成員抬出豬道具抗議，要求蘇貞昌道歉。（資料照）

其次，美國萊劑豬肉是否有食安問題，無論從科學實驗的證據，或社會實踐的過程，絕對可以經得起檢驗。近月來在媒體上專家學者一再為文說明、駁斥不實的指控，但是具有邪惡企圖的車輪牌政黨，就是裝睡、賴皮不肯醒來；以「毒豬」發起全國食安公投，妄想舉全國之力，企圖重製2018年公投綁大選製造亂象，為2022年大選鋪路。

江啟臣指出有70%民眾反對美豬，這種民調不知從何而來？雲林縣長張麗善竟恐嚇豬農？喝斥所有豬農被一百億農委會基金摸頭，懷疑豬農也想要用萊劑養豬？行政院老早就宣布國內養豬戶禁止使用萊劑，為何扭曲汙衊事實？國民黨在台灣認同左支右絀，陷入互相矛盾的泥淖，民調低迷欲振乏力的當下，為著爭取、掌握政治的話語權，展現其邪惡的企圖，顯然與共產中國如出一轍。

中國國民黨將美豬當「毒」豬的企圖，與早期台灣獨立運動被抹黑成「台毒」一樣。導致台獨背負了數十年的原罪，在淒風苦雨中走了數十年荊棘路；過去一般民眾只要一聽到「台獨」二個字，好像見到鬼魅避之唯恐不及？

現在，歷史證明台獨是台灣唯一的生存之道。國民黨若不靠「台毒」，設若共產中國武力犯台攻占台灣，中華民國有生存的餘地嗎？共產黨會需要留下國民黨為他所用，與退將、紅頂台商權貴，把手言歡共喝交杯酒嗎？把美豬抹黑成「毒豬」，不就是抹黑「台毒」的翻版嗎？國民黨寧可與共產中國共舞，真是黨性難改！

（大學助理教授）

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