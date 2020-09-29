自由開講》中國共產黨到底在害怕什麼？

陳慶坤

台籍藝人歐陽娜娜、張韶涵將在中共「國慶」晚會上與中港藝人合唱《我的祖國》等曲；來自台灣花蓮阿美族青年楊品驊，在第十二屆海峽論壇大會上高喊：「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人。」環球時報總編輯胡錫進在微博發文聲援他們，認為台灣勢必會回歸「祖國」，並表示台灣的年輕人支持兩岸統一是明智的選擇？善於吸收樣板人物，然後扭曲、誇大事實製造假象，其中隱藏著是中國人到底在害怕什麼？使中共如此邪惡！

中共十一國慶將屆，前國民黨發言人歐陽龍之女歐陽娜娜、台灣藝人張韶涵傳將在中共國慶晚會獻唱「我的祖國」歌曲。（本報合成）

根據聯合國估算，至少有一百多萬名新疆維吾爾族人遭到中國政府任意拘捕，被關進「再教育營」，擠在狹小房間接受文化洗腦，電擊拷打、莫名「被消失」。對維吾爾人侵害人權的惡行已經達到文化種族滅絕的殘酷。美國國務院在《2018人權年度報告》發布記者會也提到：「中國在人權侵犯上無人能比」，應立即停止對維吾爾族的各種壓迫。

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但中國聲稱再教育營是職業訓練中心，有助根除極端主義並培訓新技能；「教育轉化」的目的是「改善新疆同胞的生活品質」？被洗腦過的維吾爾族人，在接受西方媒體記者的訪問時聲稱：「中共對我很好，治好身上的病痛、送我去上學！」；「我沒有犯罪，我只是犯錯，犯極端主義思想的錯誤，所以在這裡可以矯正我的極端思想，重新回到社會上做一個堂堂正正的中國人。」為著怕新疆維吾爾族的造反，將他們釘上「恐怖主義」的箭靶，被洗腦到這個程度，就不得不驚駭於共產中國的邪惡！

「遠人不服，則修文德以來之」，「修文德」事實上就是中共裝甲車前往內蒙古鎮壓反抗滅絕地方語言的戲碼，上演新時代「遠人不服」的戰狼征服手段？何來「修文德以來之」？從過去的西藏到現在的新疆都可以窺視到中國五千年文化的可怕！然而中國人到底在害怕什麼？這個民族打從秦始皇開始修築萬里長城，看似抵禦外侮侵略，其實他們更害怕的是塞外民族顛覆他們的「家天下」；萬里長城甚至也可以說關起門來容易於打自己人？共產中國的「黨天下」就是在這種精神障礙的民族性反射，變本加厲以國家安全為由「堅持黨的領導」，逐步建構出一套對付宗教、異議人士等社會群體的監控、宰制方法，其手段之殘忍恐怕連秦始皇都自嘆弗如？

台灣那些被作為樣板的人物，是因為台灣的存在才有價值，他們更應該知道共產黨是「狡兔死，走狗烹」集人性邪惡於一身的政黨。如彭德懷等那些戰功彪炳的大將軍，哪一個不是死於非命？以此相較於歐陽娜娜、張韶涵、楊品驊等等之流，在共產黨眼裡只不過是提供給他們捉弄的傀儡小丑罷了！這些人不是幼稚得可憐嗎？

（大學助理教授）

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