自由開講》想當中國人又跟台灣糾纏不清的「異人」

陳啟濃

歐陽娜娜、張韶涵等台灣藝人在中國公開宣言，且用歌聲讚嘆中國是他們的祖國，受到許多國人的同聲譴責。當然有的藝人願意發言相挺，黃立成口出髒話，認為台灣是民主國家，想唱甚麼都可以；徐乃麟要政府「氣度大一點」。

黃立成的直率，想要說甚麼就說出來的個性，其實很讓人敬佩。只是他可能體會不到，在中國可就無法想說什麼就說什麼，他卻硬要將民主的台灣才享有的自由，硬加在中國這種高壓控制言論的國家。這些藝人不敢說出自己是台灣人，反而成了中共統戰的樣板。如果照本宣科，接受安排，沒有自由意志的演出，這也叫「藝術演出」，黃立成只不過把藝人視為機器般，任由政治勢力擺弄。

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黃立成日前在臉書上力挺歐陽娜娜。（翻攝自臉書）

而徐乃麟更是罵自己人給敵人看，貓哭耗子假慈悲。表面上是維護歐陽娜娜的演藝表演的權益，實質上是在指責政府的找人民麻煩。「國家認同」這是大是大非的事情，不是可以出讓的立場。如果藝人想當中國人，大可放棄我國國籍，大方成為正牌的中國人。不要像黃安一樣投機，躲在中國出賣台灣政府，以中國人自居，又時不時要回來享受台灣才有的福利。

徐乃麟近（29）日錄製《天才衝衝衝》，談及歐陽娜娜登上《央視》唱《我的祖國》遭到網友砲轟，徐乃麟（中）則認為：「這個就是入境隨俗。」並喊話台灣政府要「大器」一點。（資料照）

其實讓台灣人義憤填膺的事情，根本不是你歐陽娜娜、張韶涵或是黃安之輩，口口聲聲說自己是中國人的事實。而是你們口惠而心不實，腳踏兩條船，這樣踐踏自己人格的情形。為了賺中國的錢時大聲說自己是中國人，回到台灣又搬出自由民主的護身符，說自己有演出與言論的自由。台灣人的想法很單純也夠簡單，既然你們想當中國人，就不送了，趕快過去，別跟台灣糾纏不清。藝人恐怕不夠格，反而會成了「異人」。

（教育人員）

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