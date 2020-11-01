自由開講》社會治安的一股躁動不安！

陳慶坤

來台就讀長榮大學的馬來西亞籍女大生，二十八日遭擄走遇害，讓家屬悲痛萬分，震驚國際，重挫台灣安全、友善的社會環境形象。蔡英文總統、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽紛紛向家屬致歉，然而死者已矣，事後諸葛顯然無助於事！

台南長榮大學馬籍女學生遭勒擄棄屍案，梁姓嫌犯（中）在院檢應訊時，坦承性侵並奪取手機財物。（資料照）

前中央警察大學校長新北市長侯友宜，曾經受訪表示：「看過數百個命案現場，被殘酷手法殺害的屍體，被一刀一刀的剁、殺了幾十刀；或一槍貫穿腦漿噴出；殘忍沒人性殺人犯，不只是禽獸而已，簡直是妖魔！」為什麼社會有一種聲音要給死刑犯機會，請寬容他們，「他們悔改對社會是正面的」？顯然廢除死刑人士看到的只是邪惡的冰山一角而已。

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鐵路警察李承翰去年處理鄭姓男子逃票糾紛，遭鄭姓男子持刀刺死，嘉義地院以鄭患思覺失調症，行為時無辨識能力判鄭無罪；前年拿刀砍斷母親頭顱後拋下十二樓的梁男，台灣高等法院認定梁行凶時因吸毒後精神不穩，導致已欠缺辨識行為能力，應屬不罰改判無罪。這些對於國安與社會公義的案件，我們的天才法官卻一次又一次以其獨特的法律見解，縱放足以動搖國本、喪盡天良的殺人兇手，司法的功能、公信力何在？

筆者曾經到監獄為受刑人上課，根據獄中教誨老師的陳述，百分之八十的犯罪者都是監獄的常客，進出監獄似乎習以為常！這種累積犯罪的犯罪者，如果沒有一個遏阻力量，暴力犯罪就可能持續上升，越關越「大尾」，終至人命關天。司法是伸張正義，安定社會的一道防線，這一道防線的崩潰，公權力逐漸受到侵蝕，民眾動輒幹群架、圍毆滋事，動用私刑凌虐被害人，無視於司法、警察公權力的存在。例如雲林斗六公正派出所發生鬥毆事件，警方對空開了4槍，為何仍無法控制局面？甚至，警察積極辦案抓罪犯，但到了法院法官卻努力縱放人犯的荒謬情事？

台灣社會每隔一段時間就會發生殺人事件，再多的亡羊補牢，改善社會安全體系，似乎僅是空穴來風無以防制這些隱藏在社會中，暗黑危險因子的凶殘分子。事實上，「死刑」以現在的台灣治安還是有存在的必要。畢竟在無法遏阻一再殺人的兇殺事件，死刑對殺人犯才有明顯的嚇阻作用。更何況，維持死刑目前仍然是國際主流，包括美國、日本都仍然保有死刑。台灣法官動輒抬出「兩公約」，只是為著提升國際人權形象嗎？那麼置無辜的受害者與家屬的人權於何處？

這股氣氛激起民怨直接的反射，當然就是對執政黨司法改革不力的抱怨，甚至瓦解政府的威信，導致民心動盪不安，是值得令人深思、反省的！

（大學助理教授）

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