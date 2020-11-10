自由開講》請羅智強別急著跟美國告狀

陳啟濃

拜登總統勝選後，國民黨人士迫不急待向他示好，而且還順便告狀，就以羅智強為例，公然抹黑民進黨政府「追殺在野黨、追殺新聞自由、追殺言論自由、追殺所有敢對民進黨說不的反對者。」

國民黨籍台北市議員羅智強。（中央社）

這樣的指控是由當年馬英九身邊的文膽說出的話，讓人更驚恐今夕何夕！馬英九是最具有「迫害人權」、「恐懼民主」人格特質的人。跟在馬英九身邊的人，難道不是從犯，跟著學跟著浸淫。當一隻手指在指著別人，同時是九隻手指在指著自己。

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「追殺」一詞豈容羅智強擅自使用，因為他一直享盡別人不畏迫害冒死爭取換來的民主生活，當然體會不出民主的可貴，更不知何謂「追殺」！

「追殺在野黨」，這是國民黨的拿手戲，陳水扁總統任期屆滿，馬英九繼續追殺，讓他入獄。

「追殺新聞自由」，當年許多黨外人士發行報社雜誌，就要遭受查封入獄的折磨，這才是追殺新聞自由，例行證照的審查是國家的公權力，跟新聞自由不能混為一談。

「追殺言論自由」，把言論自由無限上綱，抹黑造假都我行我素，這是全世界不存在的言論自由。

「追殺民進黨的反對者」，台灣是法治國家，即使民進黨掌握國家機器，還有司法體系獨立的運作，要如何追殺？

因為羅先生所提的這幾項不存在的「追殺」，他還刻意希望美國「能將目光也投向台灣」，尚請羅先生不必多慮操心，因為台灣本來一直都是美國注目關心的國家，況且台灣的民主政治已經很成熟，不需要美國特別干涉。

（曾任國中校長）

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