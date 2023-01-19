胡，怎麼說》出賣健保個資案-飼老鼠咬布袋，簡直把台灣切塊賣！

歲末年終，看到健保個資被不肖官員大量濫查、竊取、整碟拿去、出賣給敵國，真的愈看愈生氣，愈看愈冏戰心驚！這種案子絕對不會是單一事件，靠山吃山、靠水吃水，管什麼就出賣什麼的官員還有多少？資安及國安破洞根本大到不設防!這何止「飼老鼠咬布袋」？他們簡直把台灣切塊賣！

健保署前主秘葉逢明及兩名科長謝玉蓮、李連輝涉及長期濫查個資案，案情從涉刑法洩密罪、升高為違反國安法的「為中國或外國交付公務上應秘密之文書」等罪。他們違法利用職權或越權濫查大量個資，還以隨身碟下載，豈會單純的只是好奇?或是簡單的受人之託而已?

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對台灣健保個資肯出高價收買的，只有企圖併吞台灣的中共政權，本案其實指向「共諜案」，可以合理推斷，其中涉及巨大的出賣交易利益，只是雙方錢財、資訊交易地區安排在中國境內的香港及大陸，要人贓俱獲、罪證確鑿，的確困難重重。

健保署資料庫保存的個人機密資料，包括總統、副總統、五院院長、國防部長、参謀總長、外交部長、立委、情治人員....都在內，大家所有個人醫療資料，包括驗血、驗尿、x光、核醫掃描等等。這些資料如被出賣中國，被中共政權掌握，也許某一天，它為打擊不喜歡的台灣某人，透過網路放出就醫或檢驗的真實資料，即使不公開放出，私下透過管道威脅放出，以脅迫台灣的政經要角聽從其指令，台灣真的怎麼死的恐怕都不知道。

台灣的個人醫療資訊被出賣給中共，情治人員如要赴中國活動，將面臨更大險境，醫療資訊比對就跑不了。

台灣正被一些無恥惡徒出賣，而台灣很好賣，所以切塊賣!健保資料切出一大塊出賣給中共，就傳出賺十億元，其他被切塊出賣的也不時傳出，國防這一塊最大塊，被切去賣的案子最多。有人賣國防資訊給中共、還發展共諜組織搞背叛，有人則從政治力下手，擋軍備預算、阻擋潛艦建造、柸葛反火山布雷...，這些政治惡棍不但切台灣的國防大塊賣，更企圖把整個台灣、連同中華民國一起出賣，可惡度更高!

最令人感嘆而無可奈何的是，像出賣健保資料這種案子，即使案情從洩密升高到違反國安、情報工作等，依近年來的法官判決事例，大約又是輕判、緩刑了事。

退役的將官、校官，有好幾件涉違反國安法的共諜案，法官都以認罪、有悔意為由，輕又輕的判個幾個月或1年，還給予緩刑，連坐牢都不必。最新的一件案子，前立委羅志明、前海軍少將夏復翔所涉共諜案，還發展共諜組織，檢察官聲押禁見，法官竟准予20萬元、15萬元交保，法官裁定輕保放人的理由更匪夷所思，說什麼交保、限制出境就足夠對他們產生心理壓力，所以不必羈押....，因檢方抗告成功，本案將於今天開庭重裁。

民主台灣，不管什麼案子，當然都要勿枉勿縱，罪刑法定，依證據審判，但是，假佛心、真縱放、更輕判危害國安罪犯的法官，其實也是台灣人民飼來咬布袋的老鼠，他們也把台灣切塊賣，切去出賣的一塊，更是重中之重的司法!

###勿枉但也要勿縱

###台灣的國安網破大洞，執政7年補了什麼?

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