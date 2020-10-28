自由開講》巧婦難為無米之炊 兒童醫療政策需要更多政策支持

楊生湳醫師（義大醫院教育副院長/義大醫院兒童醫學部主治醫師）

楊詠甯醫師（義大醫院兒童醫學部新生兒科科主任、新生兒中重度病房主任）

根據國健署統計，台灣不足37週就出生的新生兒人數，從10年前的8.98%到民國107年已上升至約10%，早產兒比例有逐年攀升的趨勢，且對照超過35歲生產的高齡產婦，則是從104年24.9%到107年來到30%屢創新高。

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台灣的醫療在世界名列前茅，但在早產兒照顧上卻因少子化、小眾市場和健保給付過低，使得廠商不願進口，或是不願申請健保，讓真正重症的早產兒無法得到最好的醫療，也讓弱勢的家屬為了保住小孩必需花費許多的金錢，這與當初健保的立意和價值背道而馳。

兒童醫材缺乏主因之一是國內特殊醫材和藥品用量少、市場規模也小，因此廠商缺乏利潤、進口和生產意願不高，導致兒童醫療用藥、醫材面臨短缺困境。圖為台大兒童醫院，與新聞事件無關。（資料照）

早產兒救治過程中，醫生經常面臨缺乏需求藥品或醫材窘境。「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」預計於今年上線，藉調度平台協助解決跨院藥品、醫材調度使用，有高水準的醫療水準和技術，然而該平台立意良善，筆者認為可能可處理燃眉之急，長遠來看，仍需解決巧婦難為無米之炊的困境。

以這十年來新生兒用藥、醫材為例：用來治療早產兒的開放性動脈導管的針劑藥物，目前尚無健保給付，廠商因為利潤不足，所以不申請健保，若需使用，家屬則須自費約一萬多元；家屬若無從支付，只能使用效果和安全性較差的口服藥物來代替，如無法口服，最後只能透過具侵入性的手術來治療，並非是寶寶的最佳醫療方案。

在藥品、醫材不足情況下，醫師無法給予早產兒最佳醫療方案，錯過醫療的黃金時間，會帶來不同程度的風險與後遺症，部份醫材雖進口了，但因不在健保給付的範疇，使得弱勢家庭因為經濟負擔陷入兩難，重新審視新生兒照護政策確實有調整之必要性。

在使用者相對小眾的低量兒童醫療市場上有幾點建議，提供給政府單位參酌：希望藉由國家統一議價採購相關藥品、醫材，或比照癌症、罕病藥物的方式，給予專案的優惠給付，或思考提高市場誘因提高國內外廠商投入意願，積極為國家未來的主人翁爭取更好的醫療照護品質！



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