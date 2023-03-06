自由開講》柯政蔣隨的社子島鬧劇

柳志昀

三月四日上午，社子島中洲區民活動中心外發生激烈衝突，多位居民遭警方推擠造成多處擦傷。臺北市地政局局長陳信良、土地開發總隊長黃群，遭現場居民包圍怒喊「滾蛋」，原定召開的「社子島剔除徵收說明會」在居民強烈反對下未能如期舉行。

去年（2022）九月二十八日內政部土地徵收小組會議紀錄中，明確寫下「建議市府參酌第1次及本次會議民眾所提9大聚落剔除及不參加區段徵收等相關意見，研議重新檢討原訂定剔除原則，並就經檢討之剔除原則妥與民眾溝通及說明……」，文中清楚要求臺北市政府需「重新檢討原訂剔除原則」再與居民溝通說明。但五個多月過去，北市府所端出來的剔除原則依舊是和四年前（2019年五月）所提出的「社子島地區剔除區段徵收申請作業」相同，一字一句原封不動拿出來敷衍陳情民眾。

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在社子島居民對北市府強烈不信任的情況下，從前市長柯文哲在議會中脫口說出「社子島是一定要輾過去的！不管了！」再到新任蔣萬安市長上任後地政局仍執意舉辦不具溝通誠意的「說明」會。加深了居民對於北市府執意「輾過社子島」的恐懼。蔣萬安市長接手市政已邁入第三個月，面對前朝在社子島開發案留下的諸多爭議，不僅未付出行動止血，還放任地政局頻繁地透過網路新聞稿放話，加深居民對於市府的不信任。

蔣萬安市長接手市政已邁入第三個月，面對前朝在社子島開發案留下的諸多爭議，不僅未付出行動止血，還放任地政局頻繁地透過網路新聞稿放話，加深居民對於市府的不信任。（資料照）

競選期間蔣萬安被問到社子島議題時曾表示，「一定用最務實的態度將社子島列為最優先要解決的問題」、「一定面對面和民眾溝通、凝聚共識」。但如今他所任命的地政局長，卻在層層警力的護衛下，拿著麥克風向居民放話，甚至說出「再人身攻擊，就叫警局把他們逮了」、「這個環境這麼差！」。地政局蠻橫的態度，讓在地居民認為蔣市長要「柯政蔣隨」，延續已有諸多爭議與衝突的生態社子島開發案。

生態社子島開發在前市長柯文哲任內已推動八年，期間不僅受到監察院糾正、規劃專業者連署呼籲退回計畫、在地居民四千份（近九百個門牌）連署反對、二階環評被民眾提起訴訟等。此外，柯市府時期，業務單位總以說服代替溝通。如今「柯政蔣隨」，蔣市府延續同樣手段敷衍社子島陳情人。從三月四日地政局與在地居民升溫的衝突顯示，蔣市府繼續強推「生態社子島」開發案，絕非明智之舉，必定會持續受到激烈杯葛。

請蔣萬安市長拿出魄力，撤回「生態社子島」開發案，並拿出誠意，親身走入聚落「面對面和民眾溝通、凝聚共識」，才有共同迎向未來的可能。

（學生）

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