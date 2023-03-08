自由開講》對國際性棒球比賽的嚴正聲明

鄭欽仁

一、此次國際性棒球比賽臺灣隊參加，不宜以鼠輩作風，竄名作中華隊。

此次國際性棒球比賽臺灣隊參加，不宜以鼠輩作風，竄名作中華隊。圖為2023世界棒球經典賽晚宴，台灣隊合照。（資料照）

二、一九四五年以來外來殖民地政權性格仍殘留在今日政黨輪替後的民進黨政權，抹殺臺灣人的尊嚴，除在此提出抗議要求正名，也要求撤換素來蔑視臺灣人之中華奧會。

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三、以上堂堂正正的提議，不是要向蔡政權的訴願，而是以一個臺灣人的身分要行政當局立即對臺灣人的權宜予以復權。

四、希望臺灣各界志士立即響應，各提出自己的行動綱領，並立即付之施行，終結一九四五年來的外來殖民體制之殘餘。以上

函

各方志士與社團。

鄭欽仁 於二千二十三年三月四日

附 參考項目

一、旗幟

二、廣告

三、氣球：（一）贈送（二）放天空

四、天燈

五、傳單

六、社團各自或聯名發表聲明，請傳播各界。

（國立臺灣大學名譽教授）

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