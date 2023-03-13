自由開講》運動賽場交給選手，台灣領空交給國軍

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世界棒球經典賽如火如荼開打，中華隊連續兩天的獲勝鼓舞了全國人民的心，雖然最後無緣晉級東京，但在兩場經典賽中，除了場上選手的精采表現令人讚嘆，不能否認的，場中的啦啦隊、加油團所展現出的氣勢與團結，真正是讓全世界留下深刻印象，也無庸置疑的展現了台灣人民的愛國心。

世界棒球經典賽如火如荼開打，中華隊連續兩天的獲勝鼓舞了全國人民的心，雖然最後無緣晉級東京，但在兩場經典賽中，台灣選手們的精采表現還是令人讚嘆！（中央社）

筆者依稀記得幾年前的亞運及奧運曾經高規格以空軍幻象2000戰機與F-16戰機伴飛，歡迎代表台灣角逐世界榮譽的選手歸國，其中有段影片的文字是這樣寫的：「運動賽場交給選手，台灣領空交給國軍」，一段簡短的話，一段簡短的配樂，卻帶給筆者深深的感動。

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近期有許多關於國軍的負面新聞「日經報導，有9成退伍軍人是共諜」、「海軍陸戰隊槍枝遺失」、「馬祖斷糧」等等，在兩岸情勢變化多端且敵情尚未明朗的情況下，過多的臆測甚至是相互攻擊無疑是自亂陣腳，孫子兵法謀攻第三云：「百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈人之兵，善之善者也」，不戰而屈人之兵一直是軍事的最高境界，要如何做到，要如何預防敵人做到，不光是仰賴政府高層或國軍部隊，而是每位國民都必須共同面對的問題，畢竟沒有人希望去過沒有言論自由，不能暢所欲言的生活吧？

在詭譎多變的兩岸情勢，兩岸間的交火已不再侷限於硬體軍事武器的對抗，更多時候是來自無形的威脅，我們所能做的，就像是球場上的應援團，看似稀鬆平常，每個歡呼與掌聲，其實都是守護國家的關鍵，身為台灣的一份子，對於國軍，多點支持與鼓勵，少些無謂的責難與謾罵，國軍出問題了大家一起監督改進，無謂的攻擊只會讓敵人有可乘之機，唯有團結一致，才能真正展現我們守護自由民主的決心，就像球場應援團那樣，讓世界看見台灣。

（輔仁大學研究所學生）

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